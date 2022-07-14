首爾江南傳怪病？　民眾夜店嗨完「咳血頭暈」：全身酸痛像被圍毆

▲首爾江南某夜店傳出「怪病」，民眾探訪後接續傳出咳血、頭暈、酸痛等症狀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情升溫，單日新增確診數從原本的不到1萬人例暴增到4萬例上下。不過在此之際，開始有民眾發現，若曾到首爾江南某夜店，嗨完回家後竟然集體出現咳嗽、咳血、吐血等症狀，且還伴隨著肌肉酸痛的現象，身體不適的程度相當於感染流感。專家研判，恐怕與冷氣所出現的細菌有關。

根據韓媒《首爾經濟》，一名定居京畿道軍浦市的30歲金姓民眾透露，自從到訪首爾江南某間夜店後，便開始出現嚴重咳嗽，還會咳出血痰、全身肌肉酸痛，即便新冠篩檢結果呈現陰性，症狀還是未能好轉，甚至還開始頭暈、發燒，難以持續正常的日常生活。

金姓民眾表示，「去過首爾江南某夜店的民眾，很多人都表示出現類似症狀，所以我覺得，這種傳染疾病好像只有在那裡傳出而已。」

《首爾經濟》調查後發現，最近表示曾去過首爾江南夜店後，出現咳血、頭暈、肌肉酸痛的人有逐漸增加的現象，該疾病其實與新冠肺炎無關，但又只出現在首爾江南一帶的夜店，因此又被冠上「江南疫病」的稱號。

網路論壇「夜店365」（클럽365）上開始出現類似的討論聲浪，愈來愈多人發文表示自從感染到「江南疫病」後愈發感到痛苦。A某表示，「自從去了一燙夜店後，身體狀況變得愈來愈差，程度和流感接近」；B某則透露，「『江南疫病』是真實存在的，不僅會發燒，還會冒冷汗，全身好像挨揍一樣，非常酸痛。」

對此，專家認為「江南疫病」的起因恐怕有極大的可能與軍團菌（Legionella）有關。通常在夏季時，軍團菌經常在冷氣內爬上水分子，進而在空氣中傳播，導致人類受到感染，出現咳血、冒冷汗、肌肉酸痛等代表性症狀，尤其是免疫系統較差、或是有抽菸習慣的民眾更容易受到感染。

梨花女子大學木洞醫院呼吸道內科教授千恩美（천은미）表示，「若同一間夜店不斷出現類似症狀的患者，那代表該場所的冷氣等空調設備在衛生管理上出現漏洞，才會出現軍團菌。」

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