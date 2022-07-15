宏都拉斯深夜傳槍響！前總統兒夜店遇襲　「面壁槍決」頭部中彈亡

▲宏都拉斯前總統羅柏。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

宏都拉斯前總統羅柏（Porfirio Lobo）的兒子薩伊德（Said Lobo Bonilla）於當地時間14日從首都德古西加巴的一間夜店離開時，竟然連同其他3名男子慘遭持槍人士要脅面對牆壁，最後慘遭「行刑式槍決」頭部中彈身亡，受害者還包括前國防部長的侄子，兇手疑似是幫派組織MS-13的成員。

根據《每日郵報》，從當時的監視器影像顯示，至少有5名全副武裝的持槍男子擋住停車庫的入口，將23歲的薩伊德與其他3人從2輛休旅車內托離出來，其遇害者還包括齊拉亞（Luis Zelaya），是前國防部長瓦斯蓋茲（Romeo Vasquez Velasquez）的侄子，以及薩伊德的司機兼隨扈羅德里奎茲（Norlan Rodríguez）。

▲▼命案鑑識人員將受害者屍體抬離現場。（圖／路透社）

5名全副武裝的男子穿上警方反幫派小組的背心，要求4名被害人靠牆站成一排，接著畫面中斷後，4人慘被行刑式槍決，頭部中彈身亡。

從另一段監視器畫面可以看到，攻擊者們在從停車庫逃亡時，似乎其中一人被擊中，之後一名攜帶武器的人撤退時，將受傷的同夥搬上車。

宏都拉斯檢察總長辦公室發言人考利克斯（Lorena Calix）證實前總統兒子薩依德的死訊。

▲死者家屬們抱成一團痛哭失聲。（圖／路透社）

宏都拉斯前總統羅柏透露，他的另一名兒子路易斯（Luis Lobo）躲過這場屠殺，因為當時他開的是另一輛車。

當地法醫認為，這場襲擊案很有可能是事前預謀好的。

據悉，羅柏的另一個兒子法比奧（Fabio Lobo）曾於2017年在美國被指控販運毒品，因此被判處24年徒刑，同時羅柏也於去年被美國宣布禁止入境，因為他被指控收受毒品犯運者的賄賂。

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