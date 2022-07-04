國際奧委會主席訪基輔　承諾澤倫斯基：確保烏籍選手出賽巴黎奧運

▲國際奧委會主席巴赫3日造訪烏克蘭，會晤澤倫斯基。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

國際奧運委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）於當地時間3日造訪烏克蘭首都基輔，同時會晤烏克蘭總統澤倫斯基。他向澤倫斯基承諾，儘管烏克蘭目前仍正面臨俄羅斯侵略，但國際奧會將會保障烏克蘭國旗於2024年飄揚在奧運賽場，同時承諾將資金加碼至750萬美元，援助來自烏克蘭的運動員。

根據《法新社》報導，巴赫3日造訪烏克蘭首都基輔，他表示雖然烏克蘭遭遇戰火蹂躪，但他承諾國際奧會將加碼提供資金，從戰爭初期的250萬美元提升至750萬美元，承諾2024年巴黎奧運、2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬季奧運的賽場上，能夠見到烏克蘭國旗飄揚。

澤倫斯基則表示樂見額外的支持。他在與巴赫會面後透露，目前已經有89名運動員與教練戰死於俄烏戰爭、另外還有13名運動員落入俄軍之手，「俄羅斯的侵略為烏克蘭帶來殘酷重擊，許多烏克蘭運動員為了保家衛國，必須加入武裝部隊、投入戰場。」

巴赫表示，國際奧委會不會改變關於俄烏戰爭的立場。

據悉，國際奧運委員會曾針對俄羅斯今年2月入侵烏克蘭的舉動做出回應，呼籲國際體壇能禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》