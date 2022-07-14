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「有急事找你，加我賴！」iPhone狂收垃圾訊息　網曝1招：真的有效

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO抱怨，類似垃圾訊息封鎖不完！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

近日果粉崩潰，老是收到「有急事找你」的垃圾訊息，儘管封鎖又會有新的訊息騷擾。一名男網友怒轟，特地付費裝Whoscall隔絕簡訊，怎料詐騙集團見招出招，「還有打空格這招」，導致App無法有效阻擋。文章曝光後，一票網友哀號一天收到5封是日常，結果有內行曝1大絕招，真的「兩天沒收到了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》怒火中燒表示，近日狂收到詐騙或投資簡訊，內容幾乎大同小異，像是「Hi我是XX的陳秀雯，有急事找你，麻煩加我的LINE ID」，讓原PO非常不堪其擾。

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原PO只好花錢購買Whoscall隔絕簡訊，App可依用戶自訂的關鍵字，來阻擋分期、投資、加我的賴訊息，怎料詐騙集團腦筋動得快，讓原PO崩潰直呼，「還有打空格這招」，因此花錢買App也沒辦法徹底阻擋。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO花錢買Whoscall隔離簡訊也防不勝防。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

文章曝光後，釣出一票苦主也痛罵，「我就問...半夜兩點傳訊息來是要被我殺了嗎？震動一下害我都不用睡」、「我每次都先按資訊裡面的封鎖此號碼，然後再回報刪除，沒封鎖就會一直來吵」、「大家努力投書，請Apple限制聯絡人才能傳iMessage」、「我也是一天都收到5則以上」。

對此，有神人曝1招有效，就是到手機設定，把「iMessage給關閉」，「關掉就收不到了」、「我是直接把這個關起來，兩天沒收到了，不知道是不是這個原因」、「測試完畢，只要有一方關閉就會變收費簡訊」。

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲神人教學，可把iMessage關掉。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

►iMessage手機iOS關閉路徑：設定→訊息→iMessage→關閉即可。

得注意的是，若平時與親友是用iMessage訊息聊天，關閉該功能後，可能會變成收費訊息。

▼蘋果手機關閉iMessage，步驟曝光！（圖／記者劉維榛攝）

▲▼蘋果設定關閉iMessage（圖／記者劉維榛攝）

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