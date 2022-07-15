夏日度假露營正夯！「降溫神隊友」升級帳篷裝備　舒適享受涼到不想回家

▲享慢活、拍美照，豪華露營chill到翻。（圖／臺灣格力提供）

消費中心／綜合報導

以往一到連續假期或工作到一段落，不少人習慣幫自己安排長假，飛往其他國家好好度假一番，但這幾年不能出國趴趴走，又按捺不住想旅行的心情，可以發現大家開始往外走，在重視社交距離與防疫安全的旅遊標配下，登山步道、森林遊樂區、國家公園都很受歡迎，兼具健康與樂活的戶外休閒是時下最夯娛樂活動，同時也掀起露營瘋，不少人會拍照打卡曬人生「首露」紀念一下，一次就上癮的露友變多了，讓營地比飯店還難訂，儘管住進大自然中很有趣，但對嘗鮮者來說，一下子要走入傳統野露太過挑戰，免裝備的露營紛紛成為熱門選項。

自從露營風潮席捲全台各地後，每到週末假日，很多人就會背起大包小包走出都市叢林，到戶外大口深呼吸，釋放被悶壞心情，展開愜意不被打擾的假期生活。隨著露營類型多樣發展，除了搭帳篷、炊煮全都自己來的野露，還有更輕鬆的豪華露營玩法，免裝備說走就走，人到了直接開露，悠閒入住在充滿異國風情的奢華帳篷，彷佛置身國外，白天沉浸在藍天綠地中，夜晚則有滿天星空相伴，進篷休息更是充滿驚喜，帳內備品齊全，什麼都有之外，最令人意想不到的是附有冷氣，更自在享受露營樂趣。

▲休假追求放空放鬆，格力冷氣靜音、速冷特性讓露營也能自在享受。（圖／臺灣格力提供）

夏天露營最怕熱，除了往中高海拔跑，大多會自備風扇、小掛扇，甚至是結冰水來散熱，不過這些事前工作通通可以省下來了，因為現在很多露營帳篷裝備陸續升級，多了「降溫神隊友」格力的冷氣，露友不但可以清涼消暑從早玩到晚，夏夜更能一覺沁涼到天亮，不再睡到被熱醒。全球每3台空調就有1台由格力生產，這次格力把冷氣從家裡搬到篷內，瞬間「強、靜、冷」以及智慧精確恆溫特性，讓人見識到空調專家的厲害，最主要來自於34項國際領先技術掌握變頻核心科技，搭配國際通用的高效率環保冷媒，既有一流的製冷技術，也大幅省電節能，顧及環保減碳守護環境，降低對全球暖化的影響，一次展現科技力、潔淨力、省電力，放心吹得涼爽、舒適又寧靜。

▲填飽肚子也要吃得舒適，用餐時刻有降溫神隊友來助攻。（圖／臺灣格力提供）

露營體驗的是自然生活的單純美好，幫身心重新歸零、充電，免裝備的露營方式讓新手不分族群都能快速加入體驗，很適合爸媽帶著小朋友、長輩，全家人一起露起來之外，也很推薦給懶人或怕流汗的少女，隨時揪朋友在外面住幾天，尤其在帳篷內安裝了冷氣後，讓炎熱夏日的露營之樂更舒適加分，走進大自然擁抱陽光綠意的同時，還可以吹著格力的冷氣，舒服的就像回到家一樣，靜靜享受著難得的放空時光。