近5年升官等訓練「晉升率達7成」　保訓會：激勵基層士氣

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

保訓會主委郝培芝14日表示，保訓會透過與銓敘部銓審資料庫共享，統計訓練合格人員晉升情形，有關近5年公務人員「委升薦」訓練合格人員，晉升率約6成，至於警察人員「佐升正」訓練合格人員，晉升率約8成，平均達7成，而且多數集中在受訓當年度晉升，將培訓與任用陞遷密切結合。

考試院14日召開院會，公務人員保障暨培訓委員會以「委升薦及佐升正訓練合格人員晉升情形統計分析」為題進行專案報告，說明公務人員「委升薦」訓練及警察人員「佐升正」訓練合格後獲得晉升的情形。

保訓會說明，升官等訓練是基層公務人員重要的晉升管道之一，每年參訓人員達3000人，通過訓練後就能取得升任高一官等資格，近7成訓練合格人員都能在通過訓練後2年內獲得晉升。

保訓會指出，公務人員「委升薦」訓練從1998年開辦、警察人員「佐升正」訓練從1999年開辦，兩項訓練都是基層人員晉升中階職務的重要管道，參訓人員必須經機關以遴選方式擇優推薦參加，訓練合格率約為8成。

保訓會說，初階人員經過層層考驗評測，才能取得晉升官等資格，對於資深績優的基層人員，具有肯定能力及激勵士氣的積極目的。

郝培芝強調，升官等訓練不只是提供取得晉升官等資格的途徑，更扮演培育參訓人員晉升職務所需工作知能的重要角色，透過扎實的訓練過程，讓長年投入在工作的優秀基層人員，能夠再次充電，返回職場後發揮「即學即用」的專業即戰力，提升政府服務效能。

保訓會表示，考試委員在會中均肯定保訓會辦理升官等訓練的努力，期許保訓會持續嚴謹規劃培訓政策，提供優質訓練課程，強化受訓人員專業學能，達到激勵資深基層公務人員士氣的目標。