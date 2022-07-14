公務員轉調規定放寬　考試院：養育3歲以下子女得不受時間限制

▲為了營造養育子女的友善職場環境，考試院修法放寬公務人員轉調規定。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

考試院14日表示，為因應少子女化趨勢，營造養育子女的友善職場環境，考試院會通過《公務人員任用法》條文修正草案，增訂在限制轉調期間的公務人員，為親自養育3足歲以下子女，如果符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地的機關，不受原轉調機關範圍的限制。

考試院透過新聞稿說明，考試院會通過《公務人員任用法》第22條修正草案，使公務人員得以兼顧家庭與職場，該草案將在近日函請立法院審議。

考試院說，《公務人員考試法》訂有限制轉調年限的規定，在高等考試各等級考試、普通考試、初等考試為3年，在地方特考、身障特考及原民特考為6年，用意在強化用人機關的人事穩定，以利業務推動及服務效能。

不過，考試院指出，為了配合政府推動「建構安心懷孕友善生養環境」的政策，以及考量考試及格人員在限制轉調期間內，育幼的急迫需求與必要性，因此考試院在參酌各界意見後，正式提出《公務人員任用法》第22條條文修正草案，並且增訂第2項至第4項的規定。

考試院表示，草案規定上述考試的及格人員，實際任職期間已達公務人員考試法所定限制轉調年限的3分之1，但現職機關所在地與3足歲以下子女的實際居住地，沒有在同一縣市，為親自養育該子女、而有需要調任至子女居住地的機關者，不受應任職原轉調機關範圍的限制。

考試院還說，原服務機關就該指名商調應該優先考量，並且明訂該等人員在原限制轉調期間內再轉調的機關範圍。

考試院說明，機關用人穩定性與其能否執行業務息息相關，本次修法雖然適度放寬轉調的限制，但仍應由各機關就親子相隔距離等各種實際養育情形，優先考量公務人員親自養育幼兒的調任權益，逐案審酌是否同意過調，期望能夠兼顧機關業務推動、服務品質的維繫以及首長的用人權限。