警察升官等、郵政及公路升資考試　考試院拍板11月5日起舉行

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

考試院院會今（23日）通過，111年警察人員升官等考試、111年交通事業郵政、公路人員升資考試，定於今年11月5日（星期六）至6日（星期日）在臺北、臺中及高雄等3考區同時舉行；此外，111年專門職業及技術人員高等考試建築師、31類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，定於11月19日（星期六）至11月21日（星期一）舉行。

對於警察人員升官、交通事業郵政及公路人員升資考試，考試院說明，本考試均屬現職人員晉升官等的考試，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。本考試各等級考試類別將於考選部全球資訊網另行公告。

另對於專門職業及技術人員高等考試，考試院說明，這項考試分為高等考試及普通考試2種，其中高等考試設建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、航空工程技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師、紡織工程技師、食品技師、冶金工程技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、漁撈技師、水產養殖技師、水土保持技師、採礦工程技師、應用地質技師、礦業安全技師、交通工程技師、大地工程技師（二）（應大地工程技師考試分階段考試第二階段考試）等33類科；普通考試設不動產經紀人、記帳士等2類科，分別在臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮及臺東等6考區舉行。