國防部全動署、數發部成立在即　銓敘部：彈性鬆綁官等職等配置

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

銓敘部7日表示，根據去年完成立法程序的組改法案，包括有新設國防部全民防衛動員署、數位發展部，銓敘部配合組改作業，辦理重製職務列等表清查及資訊系統建置作業，組改底定後將配合修正各機關職稱及官等職等員額配置準則，並且朝彈性鬆綁方向，研議各官等職等合理配置。

考試院7日召開院會，銓敘部以「行政院組織改造法案立法進程」為題進行業務報告，就2021年完成立法的行政院組織改造法案，包括新設數位發展部暨所屬與國防部全民防衛動員署，以及今年5月行政院函送立法院審議的組改組織法涉及職稱、官等職等訂列事項等研商情形予以說明。

銓敘部指出，2021年間完成立法程序的組改法案，計有新設全民防衛動員署、成立數位發展部，數發部下設資通安全署、數位產業署及行政法人國家資通安全研究院，並且配合相關業務移至數位部，修正行政院、交通部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會及科技部等機關之組織法。

銓敘部說明，有關今年的行政院重新調整組改規劃，已經在5月5日將尚未完成立法的內政部等部會暨所屬機關（構）組織法（含行政法人）草案計48項，送請立法院審議，這些法案有關職稱、官等職等的訂列，在行政院相關會議審查時，銓敘部已經就涉及官制官規事項研提意見供參。

銓敘部說，配合組改作業，正在辦理重製職務列等表清查及資訊系統建置作業，組改底定後將修正各機關職稱及官等職等員額配置準則，依照考試院相關決議檢討以及朝彈性鬆綁方向，研議各官等職等合理配置。

考試院長黃榮村表示，配合行政院組織改造，有關數位部、國家科學及技術委員會暨所屬機關組織編制，未來函送考試院核備，請銓敘部依相關規定及考試院決議覈實嚴謹審核，儘速辦理。

黃榮村也說，尚未完成立法的內政部等5部與核能安全委員會暨所屬機關組織法修正草案，請銓敘部持續關注立法院的審議進程，就涉及官制官規事項詳慎研議，儘速完成組織法公布後的機關組織編制核備作業，以及後續職務歸系調整事宜。