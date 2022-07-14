竹縣+805　新版數位疫苗證7／15上線！今起開放申請



▲新竹縣今日新增805例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新增805例COVID-19本土確診案例，居家隔離893人、居家照護列管人數2447人，今年累計確診人數10萬5713人。衛生局提醒有出國需求的民眾，衛福部於今年5月20日加入由美國為首的國際組織VCI，故可發行Smart Health Card(SHC)格式數位證明並取得認證，「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新將新增核發SHC格式之數位證明功能，今(14日)上午8時已正式開放申請。

衛生局說明新增功能：

一、新增核發Smart Health Card(SHC)格式之數位證明，符合美國(部分州)、加拿大、日本及澳洲(雪梨)等與我國頻繁交流之國家旅行使用，提供民眾更廣泛選擇，相關資訊可參考VCI官方網站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、申請方式不變，三步驟即可取得證明，增加SHC格式下載，亦支援Apple及Google一鍵加入iOS或Android手機功能。

三、數位證明查驗程式可查驗EU及SHC兩種格式，不需切換。

詳細下載及驗證系統操作方式可以參考衛生福利部官網數位證明專區。

此外，新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月(111年2月14日前有打第3劑者)即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者儘速接種。同時凡設籍竹縣65歲以上及原住民55歲以上的長輩，打疫苗送1000元禮券及2劑快篩活動延長到7月31日，請長輩把握時間盡速接種疫苗，同時提升保護力又可拿好禮。

▲▼衛生局提醒有出國需求的民眾，「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新將新增核發SHC格式之數位證明功能，今(14日)上午8時已正式開放申請。







►陳彥翔看守所第一晚！嗑完便當晚點名 吃得下睡得著配合度高

►竹北男偽「激真」刑警證 民宅變軍火庫…大批槍彈曝光警傻眼



► 輪胎行8死縱火犯說話了 坦承買汽油「嚇父親」：點火紙團鬆手



►鄰居：陌生人常進出你家 他開門傻眼...2百收藏品放倉庫被搬空