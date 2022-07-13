2022台東縣精品咖啡評鑑競賽　15日開放報名　

▲2022台東縣精品咖啡評鑑競賽15日開放報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣東部精緻且獨具風味的咖啡，並展現東部咖啡的特色與魅力，台東縣政府與太麻里地區農會將於8月10、11日舉辦為期2天的「2022台東縣精品咖啡評鑑競賽」，參賽者自7月15日起至8月2日止繳交報名簡章，評鑑獲獎的農友除可獲得獎金及獎品外，同時將代表台東縣參加11月18日至11月21日台北南港展覽館舉辦的「2022台灣國際咖啡展」。

農業處指出，近年來，太麻里地區農會針對咖啡產業發展，正積極籌組咖啡推廣中心，除了規劃完整的產、製、銷機械及設備外，也都持續廣邀學者、專家針對咖啡生產、烘焙、包裝、行銷指導農民各階段專業技能，並規劃常態性杯測及淬取課程，目標成為台東咖啡訓練基地，打響台東咖啡知名度，創造農民收益。

農業處說明，今年評鑑參賽資格限定台東縣在地生產的咖啡豆，參賽人員須按簡章規定攜帶8公斤評鑑用生豆及300公克帶殼豆作為咖啡生豆特性鑑定，評鑑則分為水洗組跟其他處理組等2個組別，農友可選擇最有自信的組別報名，評鑑將邀請台北精品咖啡商業發展協會帶領的專業烘豆師及8位具國際證照的感官評審，採用SCA美國精品咖啡協會杯測表格，分為乾溼香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感與綜評10大項，藉由評鑑引導台東咖啡農建立品質分級制度，進而提升品質與國際接軌。

台東縣政府歡迎在地咖啡農友踴躍報名參加，讓台東精緻咖啡飄香全國，相關報名資訊請上台東縣政府農業處網站(https://agriculture.taitung.gov.tw/Default.aspx)查詢，報名簡章可逕向各農會索取，或電洽縣府農業處農務科089-327904。