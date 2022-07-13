工會爭取全面加薪5成　交長打槍「台鐵公司一開張就虧損累累」

▲台鐵工會爭取加薪5成 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年1月公司化，仍有基層營運人員薪水僅2.5萬元，台鐵企業工會爭取加薪5成，並下通牒若不改善低薪，即起啟動中秋節不出勤行動，台鐵再度面臨停駛危機。交通部長王國材今(7/13)受訪表示，台鐵一年收入240億元，若全面加薪5成，人事支出剛好就是240億元，「公司一開張就虧損累累，比現在更嚴重」。

台鐵部分基層人員仍存在低薪，加上公司化在即，台鐵將轉型國營公司，台鐵企業工會爭取薪資福利調整，加薪5成，並下最後通牒，指資方若不改善低薪問題，即刻啟動中秋不加班不出勤行動。台鐵企業工會秘書吳長智今(7/13)受訪表示，日前連署不加班員工人數約7成多，將啟動擴大連署，目標中秋節全天可開出班次不到18班，一定比勞動節慘。

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王國材受訪時則表示，台鐵一年收入240億元，一年人事費用160億元，若全面薪水提高5成，等同一年人事支出就是240億元，代表台鐵公司未來所有賺的每分錢都要發薪資，一班公司的薪資費用要佔總成本5成以下才有辦法轉虧為盈。

王國材強調，他願意針對基層低薪部分包括營運人員或是基層主管加給很少部分，可以考慮調薪，但整體要求加薪5成，「這樣台鐵公司一開張就虧損累累，比現在更嚴重」，這就不是公司化的精神，調薪應該在公司化之後有賺錢後，再來談比較大的調薪，現在針對薪水很低的基層人員加薪部分，他願意來支持。