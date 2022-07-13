台鐵票價檢討出爐！可漲1倍↑ 　交長曝放手調漲時間點

▲台鐵113年公司化後將可調漲票價 。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價27年凍漲，造成財務黑洞擴大，台鐵委外進行票價改善研究案期中報告出爐，據試算，若台鐵票價公式合理報酬為3%，票價最高可漲超過1倍以上，交通部長王國材今(7/13)出席振興國旅活動時受訪表示，明(112)年底前台鐵安全和服務提升有一定水準，113年1月公司化後將可進行票價調整。

台鐵委外進行票價改善研究案期中報告出爐，根據物價、合理報酬率和政府補貼金額等不同前提下，票價試算約有數十種情境，其中台鐵票價公式合理報酬率最低3%試算，票價最高可超過漲1倍。

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王國材受訪時表示，台鐵票價27年沒調整，當時過程很多考量認為台鐵肩負公共運輸任務，但未來台鐵公司化後將回歸服務和票價，現在台鐵委託學術機關進行研究，報告送上來交通部後會審查。

針對台鐵票價是否調漲，王國材表示，最好的實施點，應該是這段時間大家一起努力把台鐵安全和服務做好，113年1月公司化再來進行調整，讓這個公司完全按照他的服務去吸引客人，用正常票價吸引客人。

王國材強調，目前台鐵推動很多營運改革，新列車也一直進來，舊車汰換，故障率也會降低，安全是目前集中所有力量在做的，包括國家鐵道安全計畫，預期明年底台鐵可以做到安全和服務有一定水準，後(113)年1月公司化的時候，包括營運和安全做到一定水準，可以用嶄新面貌面對所有服務。