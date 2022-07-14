挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

▲中國大陸國務委員兼外長王毅。（資料照／翻攝自中國外交部官網）

記者呂晏慈／台北報導

中國外交部長王毅日前表示，若「一個中國」原則受到挑戰，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。對此，外交部發言人歐江安今（14日）表示，兩岸互不隸屬是國際社會公認的歷史事實，中國政府才是破壞台海和平的根源，其橫蠻行徑才是引發區域關係緊張的根本因素。

王毅7月11日拜會東協（ASEAN）秘書處，並在印尼外交政策協會（FPCI）發表演說，他在回應媒體提問時指出，如果「一中原則」遭到挑戰與破壞，台海將烏雲密布，甚至狂風暴雨，並指不容將台灣自中國分裂出去等。

歐江安今天在例行記者會答覆媒體提問表示，外交部無法接受中方發表損及我國國家主權的荒謬言論，中國在國際場域不斷散播虛構的「一中原則」，企圖併吞台灣、粉飾挑釁的侵略行為的動機昭然若揭，外交部予以最嚴厲的譴責。

歐江安表示，外交部嚴正重申，中華民國台灣不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國從未統治台灣，自然無權在國際社會代表台灣人民；兩岸互不隸屬是國際社會公認的歷史事實，更是長年台海兩岸的現狀。中方長期漠視我國國主權，近期更加派軍機跨越海峽中線、侵擾我國防空識別區（ADIZ），另謊稱台灣海峽並非國際水域而是中國主權所屬的專屬經濟區（EEZ）等。

歐江安直指，中方以各種荒誕理由遂行其政經脅迫，中國政府才是破壞台海和平的根源，中國橫蠻行徑才是引發區域關係緊張的根本因素。此外中國並與俄羅斯等專制集權國家合流，中方各項行徑均證實典型的威權主義國家的對外擴張，已經引起國際社會的高度關切。

歐江安表示，台灣站在抵禦威權主義擴張的最前線，不會屈服於中國政府的武力及言詞威脅；台灣有堅定保家護國的決心與能力。我國將持續強化國防實力，與民主國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，保障全體台灣人民至為珍惜的民主自由生活方式。