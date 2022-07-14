外籍移工酒駕拒檢落跑　街邊汽車下飄來一股濃厚味⋯嚇到噴尿

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名黎姓外籍移工，騎車抽菸還拒檢逃逸，警方尾隨過程當中，這名黎姓移工太過緊張自摔，最後棄機車落跑，不過最後還是被員警發現，他原來躲在車底，而且還飄出一股尿騷味，原來他嚇到尿失禁，警方偵訊後將他移送法辦。

▲黎姓逃逸移工被拒檢逃逸，最後被逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在13日的凌晨快接近一點時，黎姓外籍移工邊騎車邊抽菸，引起員警注意，警方在鼓山三路與吳鳳街將他攔下盤查，他拒檢逃逸，所以員警一路緊追，結果他一時緊張就在葆禎路的時候自摔，當下棄車逃逸，以為這樣就能躲過員警，不過最後員警還是不放棄搜尋，最後在一台汽車底盤下發現了他，同時還聞到一股尿騷味，原來他緊張到尿失禁。



▲黎姓逃逸移工被拒檢逃逸，最後被逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在派出所經過酒測之後，這才發現30歲的黎姓移工涉嫌酒駕之外，甚至還在派出所內拿出假身份證件，表示自己就是是身分證件上的人，不過員警覺得怪，又帶他到移民署經專勤隊同仁查核後，才確認黎姓男子是逃逸移工，一年前，他在台中工作時逃逸，流竄在各縣市打零工，來高雄不到一個月，沒想到此次在鼓山地區騎機車抽菸就被警方栽了，不過他企圖用友人證件照片混淆。離譜的是，黎還告訴警方：「來臺灣過得比較好所以變好看了！」

全案經警詢製作筆錄後，依公共危險罪、使公務人員刊載不實罪名和違反入出國及移民法等罪嫌，移送高雄地檢署以及移民署專勤隊偵辦。