免經驗快速致富？　民眾黨團示警：海外求職詐騙逾百起

▲台灣民眾黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

每年7月是畢業季也是求職季，台灣民眾黨立委邱臣遠今（14日）舉行記者會表示，外交部自2021年至今已經接獲超過100件國外打工詐騙案件陳情，其中柬埔寨高達90多起，僅有32人平安返台，有求職小白被「免經驗、高薪出國打工」廣告誘騙出國，一下機就被拘禁、沒收護照，如果想要返國還會被毒打虐待，呼籲相關部會應加強協調和跨國合作。

邱臣遠今天上午舉行記者會表示，國內有不肖組織勾結外國人蛇集團，以不實的優渥條件誘騙剛畢業的「求職小白」到柬埔寨、杜拜等地打工，下機後隨即遭到拘禁、沒收護照，被迫從事跨境電信詐騙或線上博奕等非法工作，就連他自己也常常收到相關的詐騙簡訊，「非常誇張，但這就是現實」。

邱臣遠舉例，根據外交部統計，自2021年已經接獲超過100起求助案件，其中光是柬埔寨就超過90起，而我國在柬埔寨未設辦事處，透過胡志明辦事處尋求協助事鞭長莫及，被害人或家屬只能找當地有力人士、僑台商幫忙，但卻因此導致僑台商必須自掏腰包、甚至人身安全被當地黑道威脅。

邱臣遠呼籲民眾，求職時應睜大眼睛，天下沒有白吃的午餐，對於低門檻高薪的求職廣告，務必要多方求證。他也提出4點明確訴求，請外交部加強駐外館處的救援力量，警政署刑事局應積極與各國合作遏止跨國人蛇犯罪集團，勞動部應加強查處徵才廣告，從源頭阻止不法集團招募誘騙國人，並請教育部發函各大專院校，避免學生落入海外打工陷阱。

立委張其祿直指，現在「詐騙金流」已經惡化到「詐騙人口販運」，甚至有類似「老鼠會」的狀況，詐騙集團會要求被害者找到下一個人才能脫身，進而讓犯罪首腦主謀藏身於系統內，在被查獲前就脫身了。

對此，外交部亞太司司長周民淦說明，近期國人遭誘騙到東南亞國家工作的案例已破百件，其中以柬埔寨等國最多，僅有32人平安返國，值得注意的是，儘管柬埔寨台商人數遠低於菲律賓或馬來西亞，但是國人赴柬埔寨人數卻遠高於這些國家，很可能就是有國人被高薪騙上了賊船，但是也有「明知山有虎，偏向虎山行」者，外交部希望能夠加強保護受騙的國人，也必須阻止「自願為虎作倀」，今年已多次呼籲國人注意海外求職陷阱，並跨部會研議如何防止這種事情一再發生。