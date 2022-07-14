華爾街日報：美爭取中國支持對俄油設價格上限

▲美國財政部長葉倫在視訊會議中，爭取中國國務院府總理劉鶴支持對俄石油設價格上限。（圖／路透）

文／中央社東京13日綜合外電報導

美國財政部長葉倫上週與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，商討對俄羅斯石油訂定價格上限的可能性，顯示美國正設法爭取中國加入計畫，以限制俄國的石油收益。

葉倫（Janet Yellen）在東京接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪問時說，她和劉鶴將繼續商討這個作法。她說：「他們聆聽之後，願意就此和我們展開進一步討論。」

中國和印度是葉倫為俄國石油訂定價格上限必須爭取的兩大目標，因為中、印現仍大量採購俄國石油，同時不願加入西方因俄軍入侵烏克蘭而對俄國實施制裁的行列；中國今年稍早甚至與俄國簽署了一項廣泛的合作協定。

美國試圖利用西方對石油運送的保險和融資控制權，來有效訂定中、印等國向俄羅斯購買石油的價格。

葉倫本週稍後在峇里島出席20國集團（G20）財政部長會議時，可望順便與印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）進行會談。

葉倫在接受華爾街日報訪問時說，她比較希望向俄國購油的國家能制定符合前述油價上限的國內政策；但也指出，即使這些國家不這麼做，最終仍須接受較低的價格。

她說：「如果他們至少設置一個價格上限，事情會比較容易。即使他們不這麼做，制裁措施仍將適用於他們所將往來的西方銀行和保險公司，從而會使他們受到影響。不過這對他們無害，而是會有助益。」



