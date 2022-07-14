　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街日報：美爭取中國支持對俄油設價格上限

▲▼美國財政部長葉倫。（圖／／路透） 

▲美國財政部長葉倫在視訊會議中，爭取中國國務院府總理劉鶴支持對俄石油設價格上限。（圖／路透）

文／中央社東京13日綜合外電報導

美國財政部長葉倫上週與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，商討對俄羅斯石油訂定價格上限的可能性，顯示美國正設法爭取中國加入計畫，以限制俄國的石油收益。

葉倫（Janet Yellen）在東京接受「華爾街日報」（The Wall Street Journal）訪問時說，她和劉鶴將繼續商討這個作法。她說：「他們聆聽之後，願意就此和我們展開進一步討論。」

中國和印度是葉倫為俄國石油訂定價格上限必須爭取的兩大目標，因為中、印現仍大量採購俄國石油，同時不願加入西方因俄軍入侵烏克蘭而對俄國實施制裁的行列；中國今年稍早甚至與俄國簽署了一項廣泛的合作協定。

美國試圖利用西方對石油運送的保險和融資控制權，來有效訂定中、印等國向俄羅斯購買石油的價格。

葉倫本週稍後在峇里島出席20國集團（G20）財政部長會議時，可望順便與印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）進行會談。

葉倫在接受華爾街日報訪問時說，她比較希望向俄國購油的國家能制定符合前述油價上限的國內政策；但也指出，即使這些國家不這麼做，最終仍須接受較低的價格。

她說：「如果他們至少設置一個價格上限，事情會比較容易。即使他們不這麼做，制裁措施仍將適用於他們所將往來的西方銀行和保險公司，從而會使他們受到影響。不過這對他們無害，而是會有助益。」


 

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
今年最大「超級月亮」高掛夜空！絕美畫面曝
網紅雙胞胎姊妹同時懷孕！　激美孕照曝光
桃園市長最新民調！林智堅「論文門」支持率下滑　張善政反超前
肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華爾街日報：美爭取中國支持對俄油設價格上限

緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

繼臉書、微軟裁員！Google宣布：下半年減緩招聘

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立　繼俄、敘後第3國

歐元兌美元貶破平價　創2002年12月以來新低

俄烏再度談判協商「穀物出口」問題　土耳其、聯合國加入會議

福島核災東電「天價賠償」出爐　4高層需賠「2.9兆」

快訊／美股開盤道瓊工業指數「大跌300點」　CPI曝光憂聯準會更鷹派

美國6月「消費物價指數」40年新高　道瓊期指下殺近400點

美前國安顧問罕見承認「助策劃他國政變」　波頓坦言：並未成功

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

狂問吉娃娃「你寂寞嗎？」　第5次怒了嚇壞網：超吉兇

21歲黑絲重機辣妹「蓋棉被」慘摔　車是租的…驚人賠償金額曝

華爾街日報：美爭取中國支持對俄油設價格上限

緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

繼臉書、微軟裁員！Google宣布：下半年減緩招聘

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立　繼俄、敘後第3國

歐元兌美元貶破平價　創2002年12月以來新低

俄烏再度談判協商「穀物出口」問題　土耳其、聯合國加入會議

福島核災東電「天價賠償」出爐　4高層需賠「2.9兆」

快訊／美股開盤道瓊工業指數「大跌300點」　CPI曝光憂聯準會更鷹派

美國6月「消費物價指數」40年新高　道瓊期指下殺近400點

美前國安顧問罕見承認「助策劃他國政變」　波頓坦言：並未成功

華爾街日報：美爭取中國支持對俄油設價格上限

開車暴衝進公車站　深坑男撞飛3人「1人無生命跡象」

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！網洗1星評價　陳耀訓道歉了

四角命運交錯的戀愛喜劇...《杜鵑婚約》第二季度宣傳預告公開

為什麼愛迪生是發明王？教科書沒告訴你的5件事

九份有清朝殭屍！昇平戲院前「6屍堵路」超驚悚　15日帶平安符入場

桃園3車直接停墓地！墓碑慘遭撞斷　里長曝：是大家族的

緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

「原來不用死就能結束痛苦」　阿滴走出憂鬱症的3關鍵

【2022 漫博】角川會場情報完整公開...「86、約戰、狼辛」等精品登場

「選秀男偶像」要粉絲買2200元門票 怒嗆「別挑三揀四」...直播大失控！

國際熱門新聞

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

他2分鐘灌完整瓶「35度烈酒」倒地死亡

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

即／總統逃亡海外！斯里蘭卡進入緊急狀態

Google宣布：下半年減緩招聘

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

福島核災東電天價賠償出爐　4高層需賠2.9兆

歐元兌美元貶破平價　創2002年12月以來新低

緬甸仰光購物中心附近炸彈爆炸　2死11傷

俄烏談判穀物出口　土耳其、聯合國加入會議

美6月「消費物價指數」40年新高　道瓊期指下殺近400點

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

自然保護區忘情野戰　影片曝光居民全怒

更多熱門

相關新聞

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

繼俄羅斯與敘利亞之後，北韓宣布承認烏東偽政權頓涅茨克、盧甘斯克的主權獨立。

俄烏談判穀物出口　土耳其、聯合國加入會議

俄烏談判穀物出口　土耳其、聯合國加入會議

美國6月CPI創新高！台指期大怒神　下跌近180點

美國6月CPI創新高！台指期大怒神　下跌近180點

即／美股開盤道瓊工業指數「大跌300點」

即／美股開盤道瓊工業指數「大跌300點」

6月通膨年增9.1％！續創新高　道瓊期狂殺逾400點

6月通膨年增9.1％！續創新高　道瓊期狂殺逾400點

關鍵字：

華爾街日報美國北美要聞中國俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

網紅雙胞胎姊妹同時懷孕！

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

同居後揭超髒習慣　男：真的很想換女友！

今年最大超級月亮高掛夜空！絕美畫面曝

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面