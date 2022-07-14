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山上原本想「火燒韓鶴子」殺統一教主夫人　改殺安倍原因曝光

▲▼ 世界和平統一家庭聯合會（原名「統一教會」）創始人文鮮明與妻子韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）

▲統一教創始人文鮮明妻子韓鶴子在2012年丈夫去世後，成為統一教的領袖。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

日本67歲前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡一案，警方仍在調查中。41歲嫌犯山上徹也供稱，因母親破產所以對「世界和平統一家庭聯合會」感到怨恨，決定要攻擊總裁韓鶴子，但這項行動失敗，加上新冠疫情爆發，又在網路上看到教會有安倍致詞的影片，因此把襲擊目標轉為安倍晉三。

▲▼ 世界和平統一家庭聯合會（原名「統一教會」）創始人文鮮明與妻子韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）

讀賣新聞報導，世界和平統一家庭聯合會（原名「統一教會」）總裁韓鶴子2019年曾來到日本，參加在愛知縣舉辦的活動。她是統一教創始人文鮮明的妻子，在文鮮明2012年去世之後，成為統一教的領袖。

▲▼ 世界和平統一家庭聯合會（原名「統一教會」）創始人文鮮明與妻子韓鶴子。（圖／達志影像／美聯社）

得知韓鶴子赴日消息的山上當時也來到此處，預計持汽油彈「火燒韓鶴子」，但最終因為無法入場作罷。接著2020年全球新冠疫情爆發，國際往來中斷，也讓接觸教會高層變得困難。

到了2021年9月，山上在網路上看到世界和平統一家庭聯合會的影片，畫面中的人正是安倍。他向警方稱，安倍肯定和這個宗教團體有關係，「我確信一定要殺了他（安倍）」。2022年7月8日，他趁著安倍在奈良街頭輔選時，朝安倍連開2槍，導致安倍胸、頸中彈身亡。

不過世界和平統一家庭聯合會會長田中富廣11日已召開記者會，否認安倍與教會有關，強調安倍並非教友，也沒有擔任顧問。

依據先前消息，山上徹也母親家境優渥，曾持有多塊土地，繼承娘家建築公司並擔任社長，但在1998年入教後，便開始變賣祖產，甚至連同住的房子也賣掉，總捐款金額超過1億日幣（約新台幣2176萬元），最後破產。

►安倍替外公背黑鍋遇刺！　槍手聲稱「前首相岸信介引入統一教」
►統一教會5年至少「吸金10億」！　山上徹也母賣地狂捐2100萬

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

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