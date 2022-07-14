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搶救無線電紀錄曝光！安倍中彈3分鐘心肺停止　急喊「頸部有槍傷」

▲▼日相安倍晉三優先考慮鬆綁台灣入境。（圖／路透社）

▲日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，日媒取得當時救護的無線電紀錄顯示，他在槍擊發生後3分鐘就呈現心肺停止（OCHA）狀態，16分鐘後送上救護車就回報心臟已停止跳動。警方消息人士指出，當時負責後方戒護的警察都在注視著行駛而過的腳踏車，直到第一聲槍響後，才發現手拿自製槍枝的山上徹也。

根據《共同社》獨家取得的無線電紀錄顯示，8日上午11時32分槍聲響起，消防總部在11時34分發出急救指令，11時35分回報「一名老年男性被手槍擊中，目前認為處OCHA狀態」。首批救護人員在11時37分抵達現場，持續替安倍進行心肺復甦，11時40分確認出動救護直升機，11時43分將安倍運進救護車內，並向700公尺外的直升機會合地點出發。

▲▼日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，警方在現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方在槍擊現場進行調查。（圖／達志影像／美聯社）

救護車人員11時48分回報，「（傷者）頸部、頸部有槍傷。初期波形為心臟停跳狀態。想實施插管救治。」救護車和直升機都抵達會合地點後，中午12時12分決定送往奈良醫大，並於12時20分抵達醫院，不幸的是，安倍在進行胸部止血和大量輸血搶救後，仍於當天下午5時3分宣告不治。

▲▼ 日本前首相安倍晉三8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍被送上醫療直升機。（圖／達志影像／美聯社）

奈良縣警相關調查人士向《每日新聞》表示，安倍槍擊案發生時，護欄內包含警視廳派遣的SP在內，總共有4名警察，其中一人負責戒護後方；但負責後方的員警一直注視著在道路上騎過的自行車，直到槍聲響起才發現手拿自製槍枝的山上徹也。

調查人員表示，山上遭逮捕後供述，他是參考了網路上的影片後，使用鐵管等材料來自製手槍，「將硝酸銨、硫酸磺和木炭等混和製成火藥，部份原料是從鞭炮中取出的。」目前警方也持續在山上的家中進行搜查。

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