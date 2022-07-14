　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

▲▼日本新冠肺炎疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本13日新增9萬4493人確診，這是繼2月17日之後再次日增超過9萬例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本13日新增9萬4493人確診，這是繼2月17日之後再次日增超過9萬例，整體感染數增加2.14倍，更有12個縣的確診數創下新高，正式邁入第7波疫情，且Omicron病毒亞變種BA.5將成為主流毒株，預計到8月的占比就可達到100％。

根據NHK報導，日本13日新增9萬4493人確診，逼近單日新增10.4萬人的最高紀錄，這也是繼2月17日之後再次日增超過9萬例。數據顯示，到12日為止的一周間，全國感染人數比前一周增加了2.14倍，而秋田縣和奈良縣增加超過3倍，且岩手縣、靜岡縣和石川縣等12個縣的日增確診數都創下新高﹔首都圈內的一府三縣、大阪府和京都府都增加超過2倍。

厚生勞動省專家指出，傳染力極強的BA.5毒株在7月第一周佔日本確診比例中的36％，首都圈約57％，關西兩府一縣為29％。不過，隨著疫情逐漸擴散，預計到了8月第一周，BA.5毒株的佔比就可以達到100％。目前日本累計確診數達991萬7935例、3萬1514人病歿。

此外，Omicron亞型變異株BA.2.75今年5月首次現蹤印度後，日本12日首度在神戶市發現BA.2.75的本土確診病例，該名患者並無海外旅遊史，也不曾和有海外旅遊史的人接觸，因此神戶市政府不排除BA.2.75已在當地社區傳播。

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
「泰版温貞菱」下海被逮！　警翻護照…客人才知自己「男上加男」
中華電信悄寄限定簡訊！「499吃到飽」方案曝光　網喊划算
日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增
曾國城悲嘆朱俐靜罹癌「發現太晚」　師兄畢書盡紅眼眶忍痛致哀
ET民調／陳時中正式參選　蔣萬安、黃珊珊最新支持度出爐
陳為民痛哭到說不出話！　陶晶瑩淚：她走得很安祥
台銀日圓匯價驚見「0.2199」！　再創25年新低
快訊／國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」抓到了！
台首大確定全面停招！　將協助學生轉學
辣妹暗巷幫口交　猴急哥凍未條扒光硬上...下場GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

染BA.5症狀可能更嚴重　日動物實驗揭「肺部病況」不同以往Omicron

男海上漂流18小時靠「洩氣海灘球」救命　女看電視驚：我兒子的球

美國「超級細菌」感染死亡激增　CDC曝新冠疫情恐怖後果

美通膨創40年新高！半數民眾怨經濟惡化　拜登支持率跌谷底

推特怒掀馬斯克「2大惡狀」　終止收購都是藉口！要法院強制執行

搶救無線電紀錄曝光！安倍中彈3分鐘心肺停止　急喊「頸部有槍傷」

美FDA緊急授權Novavax新冠疫苗　適用對象18歲以上族群

死亡直擊！她開直播5分鐘遭輾斃　巨響後「呻吟哭聲」全傳出

海地首都幫派衝突　人權團體：一週釀89死數十傷

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

染BA.5症狀可能更嚴重　日動物實驗揭「肺部病況」不同以往Omicron

男海上漂流18小時靠「洩氣海灘球」救命　女看電視驚：我兒子的球

美國「超級細菌」感染死亡激增　CDC曝新冠疫情恐怖後果

美通膨創40年新高！半數民眾怨經濟惡化　拜登支持率跌谷底

推特怒掀馬斯克「2大惡狀」　終止收購都是藉口！要法院強制執行

搶救無線電紀錄曝光！安倍中彈3分鐘心肺停止　急喊「頸部有槍傷」

美FDA緊急授權Novavax新冠疫苗　適用對象18歲以上族群

死亡直擊！她開直播5分鐘遭輾斃　巨響後「呻吟哭聲」全傳出

海地首都幫派衝突　人權團體：一週釀89死數十傷

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

國際熱門新聞

安倍家族900年前揭穿九尾狐　殺生石今年3月破了

新手媽為整鼻　10萬元賣掉5天大男嬰

他2分鐘灌完整瓶「35度烈酒」倒地死亡

她開直播遭輾斃　巨響後爆出呻吟哭聲

即／總統逃亡海外！斯里蘭卡進入緊急狀態

憂Fed一口氣升4碼　美股跌208點

30年前謀殺懸案破案！　美科技執行總裁第3度被捕

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立

畫面曝！　美國防部：順利完成2枚極音速飛彈測試

Google宣布：下半年減緩招聘

斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫　傳將逃往新加坡

更多熱門

相關新聞

日實驗揭「BA.5」致病性恐比以往Omicron高

日實驗揭「BA.5」致病性恐比以往Omicron高

現有研究發現Omicron的亞型變異株BA.4及BA.5的傳播力比過去主流的BA.2更高，但致重症機率卻無明顯差異。對此，日本東京大學醫科學研究所就進行一項BA.5的動物實驗，發現感染BA.5的實驗倉鼠肺部炎症更加嚴重，推測BA.5的致病性有可能更高。

陸9天7城出現BA.5疫情 多地核酸檢測時間調為「2至3天一檢」

陸9天7城出現BA.5疫情 多地核酸檢測時間調為「2至3天一檢」

LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會蘇貞昌送別祝福

LIVE／陳時中卸指揮官拚選舉　出席最後院會蘇貞昌送別祝福

新冠病毒會像SARS忽然消失嗎　醫曝2最新數據

新冠病毒會像SARS忽然消失嗎　醫曝2最新數據

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

搶救無線電紀錄曝　安倍中彈3分鐘心肺停止

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Omicron病毒日本BA.5

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面