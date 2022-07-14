日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增逾9萬例

▲日本13日新增9萬4493人確診，這是繼2月17日之後再次日增超過9萬例。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本13日新增9萬4493人確診，這是繼2月17日之後再次日增超過9萬例，整體感染數增加2.14倍，更有12個縣的確診數創下新高，正式邁入第7波疫情，且Omicron病毒亞變種BA.5將成為主流毒株，預計到8月的占比就可達到100％。

根據NHK報導，日本13日新增9萬4493人確診，逼近單日新增10.4萬人的最高紀錄，這也是繼2月17日之後再次日增超過9萬例。數據顯示，到12日為止的一周間，全國感染人數比前一周增加了2.14倍，而秋田縣和奈良縣增加超過3倍，且岩手縣、靜岡縣和石川縣等12個縣的日增確診數都創下新高﹔首都圈內的一府三縣、大阪府和京都府都增加超過2倍。

厚生勞動省專家指出，傳染力極強的BA.5毒株在7月第一周佔日本確診比例中的36％，首都圈約57％，關西兩府一縣為29％。不過，隨著疫情逐漸擴散，預計到了8月第一周，BA.5毒株的佔比就可以達到100％。目前日本累計確診數達991萬7935例、3萬1514人病歿。

此外，Omicron亞型變異株BA.2.75今年5月首次現蹤印度後，日本12日首度在神戶市發現BA.2.75的本土確診病例，該名患者並無海外旅遊史，也不曾和有海外旅遊史的人接觸，因此神戶市政府不排除BA.2.75已在當地社區傳播。