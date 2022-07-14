陸9天7城出現BA.5疫情　多地核酸檢測時間調為「2至3天一檢」

▲甘肅民眾接受核酸檢測。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自5日起，9天內包括北京、上海等7座城市陸續出現新冠肺炎BA.5變種病毒疫情。由於Omicron BA.5變種病毒的傳染力驚人，部分地區原先隨疫情趨緩取消常態化核酸檢測後，在7月又先後重啓常態化核酸檢測，甚至由5至7日一檢，調整為2至3日一檢。

▲高溫天氣下，民眾用冰塊幫核酸檢測員降溫。（圖／CFP）

《健康時報》報導，杭州的上一輪核酸檢測調整是在6月25日，當日零時起，常態化核酸檢測頻次（頻率）從72小時一檢延長至7天一檢，時隔半個月，杭州再次回到3天1檢。7月9日，安徽合肥發佈消息，將區域免費核酸採樣檢測暫定5天一輪，後期視情動態調整。6月22日，合肥剛暫停7天1次的常態化核酸檢測。

大陸目前有西安、北京、上海、珠海、天津、大連及青島共7座城市驗出Omicron BA.5變種病毒。對此，大陸國家衛健委發言人米鋒曾表示，奧密克戎（Omicron）BA.5亞分支正在成為全球主要流行毒株，並在我國引發本土聚集性疫情，防控形勢嚴峻複雜。

上海市疫情防控工作領導小組專家組成員袁政安則認為，國內外研究資料顯示，Omicron BA.5變異株傳播速度加快、免疫逃逸能力提高，「但總體而言，和此前流行的Omicron BA.2變異株相比，發生危重症和病死率的風險未發現明顯差異。」