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新冠病毒會像SARS忽然消失嗎　醫曝2最新數據

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣本土疫情趨緩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（14日）表示，現在全球新冠肺炎傳播人口增加30%，旅遊人數增加130%，疫情可以控制下來嗎？

黃軒在臉書說，有記者問他，COVID19病毒會像SARS病毒忽然消失嗎？他提到，SARS疫情出現在全球並沒有持續太長時間，從2002年12月15日開始，到了2003年7月，世界衛生組織WHO就宣布疫情結束了。

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黃軒指出，這兩種病毒擁有相似或者共同的祖先，所以現在兩者的命名上——一個叫SARS-CoV-1（SARS病毒），一個叫SARS-CoV-2（新冠病毒），兩種病毒外表面的蛋白質也非常相似，同時它們也利用我們細胞表面相同的受體進入人體細胞，以及兩種病毒的感染多集中於肺部。

黃軒解釋，SARS病毒也是一種冠狀病毒，它和這次製造大流行的新冠病毒密切相關，兩者無論是傳播途徑，還是致病原理都差不多；那麼問題來了，為什麼SARS病毒會快速消失，甚至連疫苗都不用打，就在人間不流行了？而新冠病毒從2019年底被報導以來，已經3年多了，還在持續傳播呢？

▼現在各國陸續開放旅遊。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼赴日台灣旅客自由行，自由行，日本自由行，赴日旅客，赴日旅客自由行，旅人，自助旅遊，自助旅行。（圖／記者蔡玟君攝）

黃軒表示，專家們說，SARS病毒比較狠毒，有較高重病機率，之前統計顯示，超過70%的SARS病毒感染者需要住院，而新冠病毒只有近20%左右，這種容易讓人馬上出現重病症狀的病毒，其實是更容易控制其傳播的，因為只要你一出現了症頭後，幾乎就必須馬上得住院治療階段，這樣有益在一開始就可以採取隔離工作，降低感染者繼續傳播的風險。

黃軒提到，而現在的Omicron病毒9成以上都是無症狀/輕症，需要住院治療的不到一成，當然不容易被發現，也沒有適當的隔離措施！

至於COVID19病毒會像SARS病毒忽然消失嗎？黃軒認為：

1、SARS病毒一出現症狀，就可能會快速住院了⋯（先行隔離起來）

2、而現在的Omicron病毒9成以上都是無症狀/輕症，需要住院治療的不到一成，當然不容易被發現，也沒有適當的隔離措施！

3、最近：

世界衛生組織示警，COVID19變種病毒Omicron BA.4及BA.5在過去兩周來，全球感染病例已增加近30%。

聯合國世界觀光組織（UNWTO）表示，全球國際旅客人數較去年同期增加1倍多，增幅達130%。

黃軒說，病毒一直感染擴散，人類一直出國去旅行，你們說短時間COVID19病毒大流行，如何會像SARS疫情忽然戛然而止的嗎？

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼黃軒表示，現在全球傳播人口增加30%，旅遊人數增加130%，疫情可以控制下來嗎？（圖／黃軒授權提供）

（圖／黃軒授權提供）

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