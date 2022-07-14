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染BA.5症狀可能更嚴重　日動物實驗揭「肺部病況」不同以往Omicron

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲目前全球新冠疫情受Omicron亞型變異株BA.5的影響甚鉅，日本一項研究認為BA.5可能更容易引發重症。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

現有研究發現Omicron的亞型變異株BA.4及BA.5的傳播力比過去主流的BA.2更高，但致重症機率卻無明顯差異。對此，日本東京大學醫科學研究所就進行一項BA.5的動物實驗，發現感染BA.5的實驗倉鼠肺部炎症更加嚴重，推測BA.5的致病性有可能更高。

根據日本NHK報導，由東京大學醫科學研究所教授佐藤佳領導的研究小組「G2P-Japan」，近期針對BA.5的致病性進行一項動物實驗研究，並在接受同行評審之前將論文發表於網路。研究小組觀察感染BA.2與BA.5病毒的細胞，發現經過24小時後BA.5的病毒量激增，達到BA.2的34倍。

另一項讓倉鼠感染病毒的實驗則發現，倉鼠感染BA.2後體重沒有下降，但感染BA.5卻導致體重減少10％。除了體重之外，感染BA.5的倉鼠在肺部炎症情況也更加嚴重。

研究小組認為，雖然人類的實際症狀還有待進一步研究，但就動物實驗結果而言，BA.5有可能比BA.2更容易導致嚴重症狀。佐藤佳說，病毒的毒性不一定會減弱，因為今後病毒還會不斷變化，仍需要繼續關注。

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