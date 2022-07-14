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「再次感染」將升！恐回5月高峰嗎　醫給答案：疫情真的太久了

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，現在每日新增感染人數逐漸減少，感染後併發症和再次感染的人數將逐漸上升，未來可能還有數波小流行出現，但再次回到5、6月高峰的機率很低。有網友詢問，屏東縣人口密度低卻新增破千，是太多人到屏東玩了？他回應，「可能喔，但這也是回歸正常生活的表現，這次的疫情真的太久了⋯」

13日新增2萬9849例本土，謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，新冠肺炎疫情持續趨緩，最近兒童急診遇到比較多的不是新增確定病例，而是感染過後再次發燒的病人，因為需要診斷是併發症MIS-C（兒童多系統發炎症候群）或是再次感染，這類病人常被轉來大醫院急診做進一步檢查。

謝宗學說，單純快篩陽需要確診的病人大部分在視訊門診被處理掉，現在來兒童急診的大多是需要進一步處理和檢查的，總來診人次雖然明顯較5、6月減少，但病情複雜度明顯增加，住院率隨之上升。

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▲▼夏日沙灘,海邊,比基尼,熱,白沙灣。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼天氣高溫炎熱，許多民眾到海邊戲水。（圖／記者陳詩璧攝）

▲▼夏日沙灘,海邊,比基尼,熱,白沙灣。（圖／記者陳詩璧攝）

謝宗學指出，疑似MIS-C被轉來的病人雖然不少，真正確診的人實際不多，其中部分出現低血壓或休克表現，需要住加護病房治療；此外，再次感染的病例偶有出現，建議不要因為確診過就鬆懈個人衛生防護，其他變異株遲早進入社區。

謝宗學認為，整體來說，現在可以說是後疫情階段，每日新增感染人數逐漸減少，感染後併發症和再次感染的人數將逐漸上升，未來可能還有數波小流行出現，但再次回到5、6月高峰的機率很低，民眾目光的焦點將逐漸從疫情相關議題移開，轉移注意力到其他更值得討論的事物身上。

▼13日新增2萬9849例本土。（圖／指揮中心提供）

▲▼7/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

謝宗學表示，即使疫情不再是目光焦點，還是會有兒童因為新冠肺炎演變成重症或併發症，兒童急診每日的工作內容不會改變，仍然擔任守護兒童健康最後一道防線。

對此，有網友留言提到，13日北北基桃生活圈新增破萬，中彰投和南高屏生活圈也6000以上；最奇葩的屏東縣10天內只有1、2天跌至百人，其他天數都在千人以上，人口密度低卻破千，是否是因為太多人到屏東玩了。對此，謝宗學回應，「可能喔，但這也是回歸正常生活的表現，這次的疫情真的太久了⋯」

▼MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

▲▼MIS-C常見6大症狀。（圖／指揮中心提供）

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