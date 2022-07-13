輪胎行逆子醫院筆錄完直解送地檢署　涉3重罪聲請羈押禁見

記者陳凱力／新竹報導

新竹正義輪胎行逆子陳彥翔在醫院「躺」了28天後，今日終於被通知能出院，警方分秒必爭，搶在出院前於院內完成筆錄，之後解送「直達」新竹地檢署。檢察官訊問後，認陳男涉刑法第 173 放火燒燬現供人使用住宅、第 271 條中殺害直系血親尊親屬、殺害直系血親尊親屬未遂等3罪，其中最輕為 5 年以上刑期之罪，且有串證、逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押禁見。

▲檢方問訊後，認陳彥翔涉3大重罪，且有串證、逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押禁見。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳彥翔坦承因金錢問題與父親發生爭執，「為了嚇嚇父親」出門買了600元92無鉛汽油回家潑灑，因「拿著點燃衛生紙團的手突然鬆開」，讓輪胎行瞬間成火海，他和當時站在門口的父親快速逃出，僅幾分鐘時間，漫天火舌瞬間燒穿天花板，二樓的媽媽、妹妹、妻子及3名年幼的子女，以及大嫂及一歲姪女共8人葬身火窟。

檢方表示，上月 15 日 22 時 5 分，新竹市東大路正義輪胎行火警造成 8 人死亡案件，涉案的陳男當場為警逮捕，然因身體面積 20%燒燙傷，經警戒護就醫，於今（13）日上午出院，經承辦檢察官馮品捷指揮專案小組完成詢問筆錄後，於中午 12 時 25 分許解送本署。



經檢察官訊問完畢後，認陳男涉犯刑法第 173 條第 1 項放火燒燬現供人使用住宅、第 271 條中殺害直系血親尊親屬、殺害直系血親尊親屬未遂；其中殺人等罪嫌重大，為最輕 5 年以上有期徒刑之罪，且有串證、逃亡之虞，因此向新竹地院聲請羈押禁見。

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