林智堅將去職！秘書長陳章賢代理　贈鞋沈慧虹：穿它走出去再回來

▲沈慧虹即將於7月4日正式卸任副市長一職。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市副市長沈慧虹即將於7月4日正式卸下副市長一職，今（1）日上午市府規劃驚喜感謝會，市長林智堅與即將接任代理市長的秘書長陳章賢、各局處正、副主管、交通處及人事處同仁皆出席，林智堅還贈送沈慧虹一雙白色運動鞋，祝福她未來鴻圖大展，走進大街小巷，聆聽市民聲音，走得快也走得好。

林智堅送上一雙白色運動鞋表達感謝以及不捨，期許沈慧虹能穿這雙鞋子走進大街小巷，走得快走得好，再次走回市政府。他說，7月8日正式辦完交接後，就會住在桃園，用最短時間讓桃園鄉親認識他，逐步推出政見和牛肉，贏得支持。

▲▼上午市府規劃驚喜感謝會，市長林智堅與即將接任代理市長的秘書長陳章賢、各局處正、副主管、交通處及人事處同仁皆出席。

會後接受媒體訪問時，林智堅也宣布代理市長將由現任秘書長陳章賢接任。陳章賢說，這幾年來和沈副互相補位、分進合擊，一起努力完成市長交代的任務，對於沈副即將卸下職務，雖不捨但祝福，自己也將將全力以赴，讓幾個重大工程，包括棒球場、永恆之丘、兒童醫院、兒童探索館、還有幾個校舍興建工程予以順利完成並啟用。

沈慧虹說，很幸運成為新竹隊一份子，過去幾年來團隊合作完成許多不可能的任務，大家一起為愛的城市、愛的家打拚，這就是大家的新竹，她也從市長身上學到不少事情，像是「不要急躁、要傾聽」，因此未來也會帶著「不要急躁要傾聽」走遍大街小巷，為了新竹的未來繼續努力，「走出去是為了要再走回來」。

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