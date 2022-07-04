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社會 社會焦點 保障人權

為什麼不要我！美腿女求復合失敗　怒點燃汽油燒了前男友家

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名身材苗條、長相甜美的女子，1日深夜11時許跑去前男友住家請求復合，遭拒絕後惱羞離去，先用手機傳訊息威脅男方，接著在2日0時許拿著裝有汽油的瓶子回到前男友家前點火引燃，毀了男方家中的汽車、機車，而女子的美腿也被燙傷起水泡，警方在案發後2小時將人逮捕，全案依法偵辦。

▲▼縱火。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女子提油縱火燒前男友的家。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，38歲阮女保養得宜，身材苗條，沒想到個性也相當火爆，半年前透過友人牽線跟50歲洪姓男子交往，還跑去洪男的工廠上班，但兩人疑似價值觀不合，時常有爭執，女子也一下要求分手，一下又要復合，反反覆覆讓洪男最後決定放生。

▲▼縱火。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲阮女外型亮麗身材好，擁有一雙美腿。（圖／記者陳雕文翻攝）

阮女於本月1日深夜11點多到洪男住家求復合，遭洪男果斷拒絕，她越想越氣，離開民享街的同時，拿起手機傳文字訊息給洪男，大致內容是要洪男付出代價。後來阮女拿著裝有汽油之寶特瓶4瓶、塑膠瓶1瓶折返並點火。

火勢造成洪男家中計程車後保險桿燒毀、以及機車椅墊及龍頭燒毀，另阮女雙腳有燙傷起水泡傷勢，所幸無其他人員傷亡。警獲報後調閱監視器查獲阮女，全案警訊後依刑法毀損、恐嚇及縱火罪移請偵辦。

▼裝有汽油的瓶子。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼縱火。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼縱火。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼洪男的70歲爸爸開計程車，沒想到生財工具被毀。此外，家中機車也毀損，洪男將對阮女求償。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼縱火。（圖／記者陳雕文翻攝）

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