快訊／火燒輪胎行「想嚇父親」釀8死　逆子陳彥翔聲押獲准

記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

新竹正義輪胎行逆子陳彥翔在醫院「躺」了28天後，13日終於出院，警方第一時間得知後，也搶在陳出院前於院內完成筆錄，之後解送「直達」新竹地檢署。檢察官訊問後，認陳男涉刑法第173條放火燒燬現供人使用住宅、第271條中殺害直系血親尊親屬、殺害直系血親尊親屬未遂等3罪，其中最輕為5年以上刑期之罪，且有串證、逃亡之虞，向新竹地院聲請羈押禁見。稍早新竹地院也裁准羈押，但未禁見。

▲陳彥翔稍早也被新竹地院裁定羈押獲准。（圖／ETtoday資料照）



陳彥翔縱火後坦承因金錢問題與父親發生爭執，「為了嚇嚇父親」出門買了600元的92無鉛汽油回家潑灑，過程中因「拿著點燃衛生紙團的手突然鬆開」，讓輪胎行瞬間成火海，他和當時站在門口的父親快速逃出，僅幾分鐘時間，漫天火舌瞬間燒穿天花板，二樓的媽媽、妹妹、妻子及3名年幼的子女，以及大嫂及一歲姪女共8人逃生不及，葬身火窟。

檢方表示，針對6月15日正義輪胎行大火釀成8死案件，涉案的陳彥翔當場為警逮捕，不過也因陳身體有達20%面積的燒燙傷，經警戒護就醫，歷經月餘治療於13日上午出院，經承辦檢察官馮品捷指揮專案小組完成詢問筆錄後，於中午12時25分許解送新竹地檢署偵辦。

▲新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）



檢察官訊問完畢後，認陳彥翔涉犯刑法第173條第1項放火燒燬現供人使用住宅、第271條中殺害直系血親尊親屬、殺害直系血親尊親屬未遂；其中殺人等罪嫌重大，為最輕 5 年以上有期徒刑之罪，且有串證、逃亡之虞，因此向新竹地院聲請羈押禁見。而新竹地院召開羈押庭審理後，也對陳彥翔裁定羈押獲准。