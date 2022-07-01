4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

▲連姓女房東將4層樓隔成41間房，最後發生火災害死多人，遭判刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。兇手李國輝四度遭判處死刑，目前仍進行更三審中。死者家屬發現出租公寓的連姓女房東將4層樓的公寓隔成41間房出租，罔顧人命，因此提告。最高法院審理後，1日將連女判刑1年10月定讞。

本案發生於2017年11月，新北市中和區興南路一處出租公寓，在晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕曾有2次縱火行為的緬甸華僑李國輝（51歲），並依殺人罪嫌提起公訴。一審、二審、更一審、更二審均將他判處死刑，目前仍由高院進行更三審中。至於死者家屬不滿，也對出租公寓的連姓女房東提出告訴，新北地檢署進行調查。

檢方查出，該公寓四、五樓都是打通後間隔成套房出租，五樓還是頂樓加蓋的違章建築，總計2戶公寓分別為41.45坪與38.72坪，扣除一樓空間不算，兩戶的二、三、四、五樓共隔間成41間房出租。連女負有提供安全居住設備、環境的義務，但她卻一直沒改善，直至李國輝縱火後，濃煙壟罩四樓並蔓延五樓，導致7人逃生不及死亡。

檢方開庭時訊問連女：「妳覺得房子隔間隔這麼多間，住的這麼密，出租給別人，如果是妳，妳敢住嗎？」她回答：「老實說，這裡的房子我不滿意，不要說去住，我當初會買是因為正在談合建上訴。」檢方認為連女有責任，依照「過失致人於死」罪嫌提起公訴。

一審法院審理後，雖然認為連女買屋確實為了合建，但她出租房屋2年多卻沒改善居住環境，確實有責，因此將她判刑2年。二審高院審理後，還是認定連女有罪，改判有期徒刑1年10月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴，全案定讞。