　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

▲桃園市羅姓男子在桃園區租屋，因嫌隙對房東揚言「放火燒房子」。（示意圖／視覺中國CFP）

▲連姓女房東將4層樓隔成41間房，最後發生火災害死多人，遭判刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。兇手李國輝四度遭判處死刑，目前仍進行更三審中。死者家屬發現出租公寓的連姓女房東將4層樓的公寓隔成41間房出租，罔顧人命，因此提告。最高法院審理後，1日將連女判刑1年10月定讞。

本案發生於2017年11月，新北市中和區興南路一處出租公寓，在晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕曾有2次縱火行為的緬甸華僑李國輝（51歲），並依殺人罪嫌提起公訴。一審、二審、更一審、更二審均將他判處死刑，目前仍由高院進行更三審中。至於死者家屬不滿，也對出租公寓的連姓女房東提出告訴，新北地檢署進行調查。

檢方查出，該公寓四、五樓都是打通後間隔成套房出租，五樓還是頂樓加蓋的違章建築，總計2戶公寓分別為41.45坪與38.72坪，扣除一樓空間不算，兩戶的二、三、四、五樓共隔間成41間房出租。連女負有提供安全居住設備、環境的義務，但她卻一直沒改善，直至李國輝縱火後，濃煙壟罩四樓並蔓延五樓，導致7人逃生不及死亡。

檢方開庭時訊問連女：「妳覺得房子隔間隔這麼多間，住的這麼密，出租給別人，如果是妳，妳敢住嗎？」她回答：「老實說，這裡的房子我不滿意，不要說去住，我當初會買是因為正在談合建上訴。」檢方認為連女有責任，依照「過失致人於死」罪嫌提起公訴。

一審法院審理後，雖然認為連女買屋確實為了合建，但她出租房屋2年多卻沒改善居住環境，確實有責，因此將她判刑2年。二審高院審理後，還是認定連女有罪，改判有期徒刑1年10月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴，全案定讞。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市！　摘口罩「沒人認出」
證交所新舊董事長交接！　卸任董座哽咽逾20秒
爆乳鋼琴YouTuber抱胸破尺度！　「全身都馬賽克」驚慌離
快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨
台積電跌破460「他嗨喊該買了」　網點出1時機：到底要多菜？
快訊／台積電探底！股價跌落至462元、下挫14元　市值12兆
蘋果新品台灣準備開賣！　已過NCC認證
快訊／BMW酒駕獲輕判　他喪妻怒嗆法務部長：是要家屬零容忍嗎
親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

不滿女友吃「回頭草」竟性侵她　女友選擇原諒二審減輕

恩恩爸提國賠求償1元！　怒批新北市府蓋牌：這是你們逼我的

4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨活

快訊／酒駕撞1家「1死3重傷」輕判7年10月　檢方：一定上訴

不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

快訊／BMW酒駕撞1家4口輕判　被害人怒：是要家屬零容忍嗎？

身障孝女帶母散步昏倒路邊　消防隔空教CPR...熱心路人救醒她

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

JKF女郎華西街拍片遭咆哮　怪男拿椅恐嚇：她瞪我欸

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

不滿女友吃「回頭草」竟性侵她　女友選擇原諒二審減輕

恩恩爸提國賠求償1元！　怒批新北市府蓋牌：這是你們逼我的

4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨活

快訊／酒駕撞1家「1死3重傷」輕判7年10月　檢方：一定上訴

不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

快訊／BMW酒駕撞1家4口輕判　被害人怒：是要家屬零容忍嗎？

身障孝女帶母散步昏倒路邊　消防隔空教CPR...熱心路人救醒她

臭豆腐＋蘿蔔湯是標配！台北超狂銅板價宵夜　加辣涮嘴內行才懂吃

長新冠患者「失眠比例高」！染疫康復突現睡眠障礙　恐釀嚴重後果

快訊／4年29.8億台幣超巨約　拓荒者續留新星西蒙斯

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

猴痘病毒入侵土耳其！蔓延50國狂爆3400病例　WHO：這3種人很危險

陳柏惟爆退黨　基進黨主席：他很早就累了「不會追求個人英雄主義」

車銀優爆進軍好萊塢！　合作「胖艾美」瑞貝爾威爾森…電影故事曝

柯志恩酸韓國瑜！王世堅批自以為幽默　「羽量級又失言已提早出局」

又是通膨惹禍！　勞動基金前5月慘賠2311.1億元

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

不爽被分手　男大生性侵小女友遭判刑

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

外送員摔車　消防員救援驚：是我們的餐

兒子幫移砂石車　竟不慎輾斃父親

花40萬買NFT「永恆王」終身免停車費　「撤站」秒傻眼

色男酒後設局　掏出小弟逼同事妻吞吐

台東殭屍傳奇揭密！　墳地挖開「屍體蒸發」

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

即／BMW酒駕撞飛1家4口奪1命　一審結果出爐

醫師娘縱火燒夫判刑定讞　再被控殺兒未遂

黃子洋酒駕撞判7年10個月被害家屬說話了

林益世隱匿財產挨罰800萬　敗訴確定

更多熱門

相關新聞

餵食2歲女安眠藥果醬　害死她母親獨活

餵食2歲女安眠藥果醬　害死她母親獨活

新北市淡水區陳姓母親因精神狀況不穩，有尋短意圖，也不願將未滿3歲女兒交給生父，竟將平時服用的安眠藥物摻入自製果醬中，餵食女兒服用後燒炭。結果女兒往生但陳女卻獨活。高院30日開庭勘驗屋內影像，但陳女僅表示「不記得那天發生的狀況」。

李永然、劉和鑫／國民法官準備好了嗎

李永然、劉和鑫／國民法官準備好了嗎

美最高法院：環保署無權限制發電廠的碳排放

美最高法院：環保署無權限制發電廠的碳排放

醫師娘縱火燒夫判刑定讞　再被控殺兒未遂

醫師娘縱火燒夫判刑定讞　再被控殺兒未遂

永然高中法律生活營7／1網路報名

永然高中法律生活營7／1網路報名

關鍵字：

法律人權中和縱火出租公寓李國輝房東死刑更審最高法院

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

恩恩爸深夜宣布將提國賠！嘆錢不是重點

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面