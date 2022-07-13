「許多相信柯文哲屁話的人都後悔」　顏若芳：現在更要挺陳時中

▲台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，而有媒體人要陳時中為8年前支持過台北市長柯文哲道歉。對此，民進黨市議員參選人顏若芳表示，許許多多在當年曾經相信柯文哲滿嘴屁話的人，都非常後悔，也用強力監督柯文哲，來彌補自己當初吃下糖衣毒藥的天真。

顏若芳表示，當初為了反對國民黨、反對封建家族政治而相信白色力量的民進黨，後來發現都被柯文哲欺騙了，而今天，面對跟當年連勝文一樣，同樣代表家族政治的蔣萬安，以及媚共假白的柯文哲，我們更要全力支持全力守護台灣的陳時中。

顏若芳指出，有媒體人說，陳時中應該要因為8年前支持過柯文哲道歉，但她認為，如果對8年前支持過柯文哲感到抱歉，那8年後的現在，就更要堅定力挺陳時中。

顏若芳表示，8年前，柯文哲受到民主進步黨支持首次參選台北市長，當時她還跟柯文哲一起拍過形象照，現在回過頭想想，就覺得很羞愧，「相信這8年來，包含陳時中部長，包含我，許許多多在當年曾經相信柯文哲滿嘴屁話的人，都非常後悔，也用強力監督柯文哲，來彌補自己當初吃下糖衣毒藥的天真」。

顏若芳，當年看到國民黨，我們以為柯文哲比較好，但現在才發現，柯文哲只不過是國民黨的繼承人，想要承襲中共在台代言人的位置。