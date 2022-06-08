「國民黨喊一個孩子都不能少」　顏若芳：卻集體對恩恩爸噤聲

▲台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對恩恩爸尋求真相一事，民進黨議員參選人顏若芳8日晚間表示，國民黨前陣子高喊「一個孩子都不能少」，結果現在面對一個孩子的驟逝，卻沒有人聲援一位心急如焚尋找真相的爸爸，集體噤聲之下，更驗證了國民黨拿孩子的生命進行政治操作的無恥行為。

顏若芳表示，大家都看到恩恩爸焦頭爛額為自己的孩子周旋於各單位，尋找真相，還給恩恩一個公道。她指出，今天恩恩爸對當初1922花了143分鐘聯繫新北市衛生局一事提出不滿，因此指揮官陳時中今天說明1922的職權，並無法直接調動119消防單位，也公開表示會全面檢討1922對緊急事件處理的SOP。

顏若芳說，中央除了馬上提供1922跟恩爸的對話錄音檔外，針對恩爸進一步要求橫向聯繫的相關檔案，也表示會儘快提供；反觀新北市政府，從5月29日恩恩爸寄出調閱通聯資料申請書以來，已經超過10天，市府卻一直拖拖拉拉不願正面回覆，提供的資料東缺西缺，還在未告知恩爸的前提下，動用消防局人員演戲，後來又辯稱是「模擬」。

顏若芳把矛頭指向國民黨，前陣子高喊「一個孩子都不能少」，結果現在面對一個孩子的驟逝，卻沒有人聲援一位心急如焚尋找真相的爸爸，集體噤聲之下，更驗證了國民黨拿孩子的生命進行政治操作的無恥行為。

顏若芳表示，每位孩子都是父母的心肝寶貝，面對孩子的離去，傷痛更是難以言喻，無論是國民黨中央，或是新北市的國民黨議員，都該儘速要求新北市府送辦調查有失職疑慮的公務員以自清，並儘速應恩爸要求，還原完整真相，不要說一套做一套，拿孩子的生命當作政治的工具。