影／顏若芳推短片「阿芳不斷電成績單」　條列自己4年重點政績

▲台北市議員參選人顏若芳。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨在雙北市長提名遲遲未有答案，基層市議員參選人在母雞還未確定前，近來只能靠持續靠自己爭取支持。有「小英發言人」之稱的市議員參選人顏若芳再戰北市中山大同區，4日推出「阿芳不斷電成績單」短片，條列出自己2014年至2018年的政績。

顏若芳表示，「阿芳不斷電成績單」影片是由一群在台灣為影視產業奮鬥的資深工作者，一起拍攝的影片，自己長期關心台灣影視產業的問題與發展，因此針對這次決定再出來參選，影視業者朋友們便主動提供協助拍攝。

這部「阿芳不斷電成績單」短片，透過鏡頭將顏若芳從政以來「從未離開」一直都在地方深耕、服務的特質傳達給市民。對此，顏若芳表示，唯有深耕在地方，才能了解地方在地需求並進而協助找到最佳解方。

此外，顏若芳也列出自己在2014年至2018年間，擔任市議員的四年裡，除了累積近萬件的選民服務案件外，也著手爭取「國順公園」、「共融遊戲場」、「建成圓環」等重點政績。

顏若芳表示，包括使停擺將近20年的388公園預定地，成功興闢國順公園、敦促市府在市府前副停車場建置無障礙電梯、使台北成功落實共融遊戲場，成為各縣市學習對象，以及打開建成圓環，還給市民一個悠閒空間，打開南大同街廓新視野等。

顏若芳表示，她希望藉由「阿芳不斷電成績單」可以向中山、大同區的鄉親朋友再次推薦自己；此外，她也強調會持續關懷弱勢團體並用嶄新的觀點、政策來改造台北，讓首都台北邁向更好的未來也為下一代留下更好的台灣。