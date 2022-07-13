控柯文哲「花最多錢市長」　蔣萬安：我上任一定發敬老金

▲蔣萬安13日出席台大政治營「大講者演講」前受訪。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府今（13日）下午宣布重新發放重陽敬老金內容細項，但國民黨台北市長參選人蔣萬安上午直言，如果台北市長柯文哲不發，他一定遵照台北市自治條例發放重陽敬老金。蔣萬安更直言柯文哲是歷來花錢花最多的市長，且往往有時候搞不清楚，為什麼預算會突然增加。

蔣萬安13日上午出席台大政治營「大講者演講」，活動前他受訪被問到，北市府要發重陽敬老金，是否為政策轉彎？蔣回應，如果柯文哲不發，他一定遵照台北市自治條例、尊重長輩，及考量稅收、財政紀律發放重陽敬老金。

蔣萬安也指，柯文哲是歷來花錢花最多的市長，且往往有時候搞不清楚，為什麼預算會突然增加，比如說音圖中心，當時一開始的預算是28億，突然暴增53億（實為81億）。

蔣萬安說，其實柯文哲最主要能夠花這麼多錢，也是靠超收稅收及罰單收入，所以未來我們經過檢討，應該要讓財政紀律與稅收平衡，做更多有利民眾的建設及福利政策。

柯文哲上任後便取消普發重陽敬老金，轉為其他社福措施使用，但台北市議會2021年11月10日召開大會，過半同意票下通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，只是仍給北市府彈性，並未明列發放金額，僅決議由市府訂定之。

台北市政府則在2021年12月7日進行市政會議時審議通過，確定提出覆議，但台北市議會同月22日表決覆議案時，到場議員61人，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，使覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。

面對覆議案遭封殺，柯文哲仍堅持不發重陽敬老金，以北市府名義發函給行政院，要向行政院內政部聲請敬老金自治條例函告無效。不過行政院卻於今年6月22日回函，難認定自治條例牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》，代表北市府下個會期得編列重陽敬老金預算。

儘管北市府曾考慮過要提釋憲，但最終仍選擇放棄，並預計採歲計賸餘發放，市府內部估算，一個人恐怕拿不到1500元。