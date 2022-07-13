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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北市要發重陽敬老金！1人領不到1500元　黃珊珊曝計算公式

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但台北市議會日前通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，市府雖向政院申請函告無效，但政院回函難以認定抵觸憲法，恐要走回恢復發放的老路。而北市府13日召開敬老金記者會，由台北市副市長黃珊珊主持，預計以歲計賸餘發放，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

回顧台北市重陽敬老金一案，柯文哲自上任後便取消普發，轉為其他社福措施使用，號稱能給長者超越1500元的福利；但台北市議會2021年11月10日召開大會，以48人同意、4人反對、5人棄權，過半同意的狀況下，通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」，但仍給北市府彈性，並未明列發放金額，僅決議由市府訂定之。

▲▼柯文哲 黃珊珊弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

而台北市政府則在2021年12月7日進行市政會議時審議通過，確定提出覆議，但台北市議會同月22日表決覆議案時，到場議員61人，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，使覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。

面對覆議案遭封殺，柯文哲仍堅持不發重陽敬老金，以北市府名義發函給行政院，要向行政院內政部聲請敬老金自治條例函告無效。不過行政院卻於今年6月22日回函，難認定自治條例牴觸憲法、《地方制度法》及《財政紀律法》，代表北市府下個會期得編列重陽敬老金預算。

針對重陽敬老金一連串風波，儘管北市府曾考慮過要提釋憲，但最終仍選擇放棄，並預計採歲計賸餘發放，市府內部估算，一個人恐怕拿不到1500元。

台北市政府也於13日召開重陽敬老金記者會，原本預計由柯文哲親自主持，但傳出是違背施政理念，所以拒絕到場，除了時間從13日上午改換至下午3時30分之外，主持長官也從柯文哲改成台北市副市長黃珊珊。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席議會質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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