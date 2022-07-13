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蔡炳坤腦中風進ICU！中醫曝「黃金4穴位」　沒事多壓「很有感」

▲▼ 蔡炳坤與柯文哲參加餐敘，突腦中風送醫急救 。（圖／民眾提供）

▲蔡炳坤與柯文哲參加餐敘，突腦中風送醫急救 。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間出血性腦中風，緊急送醫開刀後轉至加護病房觀察。在中醫治療觀點裡，首先是找出病名對應穴位，中醫師指出，預防腦血管疾病，就要控制好血壓，平日也可多按壓左內關、右湧泉、左豐隆、右三間這4大黃金穴位作為居家保健。

蔡炳坤在11日晚間與台北市市長柯文哲一同參加餐敘時，突然身體不適，緊急送醫時已意識不清、血壓偏高，醫院進行緊急腦部電腦斷層及其他相關檢查，檢查結果呈現右側大腦大片出血合併中線偏移，緊急進行開顱手術清除血塊及腦室引流並植入腦壓監測器，術後入住加護病房觀察治療。

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▲建功馬光中醫診所院長廖述賢。（圖／記者許宥孺攝）

▲建功馬光中醫診所院長廖述賢。（圖／記者許宥孺攝）

據衛福部資料，國人去年十大死因腦血管疾病排第四，死亡人數中又以高血壓性疾病增加最多。建功馬光中醫診所院長廖述賢指出，高血壓、心血管等疾病因素造成死亡自45歲至50歲開始，即有明顯增加，為60歲以上的重要死因，單純因高血壓而死亡的比例是台灣十大死因之一，而因高血壓所引發之它種疾病所造成的健康衝擊，僅次於惡性腫瘤。

廖述賢表示，中醫治療不只依靠病名還要辯證，所以西醫病名高血壓第一步找出是屬於心臟病變涉及中醫的任、腎、胃經絡。其次，找出平衡的經絡：腎包-陽明。最後，再根據全息理論找出平衡經絡的相應穴位：左內關、右湧泉、左豐隆、右三間。依照這三步驟來找出按壓穴位，才是中醫治療整體平衡成功的關鍵。

廖述賢指出，根據2016年統計若以單一用藥人數來看，以「脈優」與其同成分的降血壓藥物患者人數最多，一年有150萬人次。基於事先預防重於事後治療觀念，建議民眾可以多多按壓以下穴位作為居家保健；若是高血壓患者，在藥物控制的同時，輔以穴位按壓，雙管齊下，效果更好。

▲中醫師曝降血壓4大黃金穴位。（圖／馬光中醫診所提供）

▲中醫師曝降血壓4大黃金穴位。（圖／馬光中醫診所提供）

1、內關穴：心包經的絡穴，通於陰維。《難經》陰維為病，苦心痛。
2、豐隆穴：胃經的絡穴。《玉龍歌》痰多宜向豐隆尋。《針灸甲乙經》頭痛。可見豐隆穴除了降壓也可以降血脂等三高。
3、三間穴：屬於大腸經。掌骨是整個身體的全息投影，心臟位於胸部較接近頭部，所以三間穴較適合。
4、湧泉穴：是腎經，在足底反射圖的心臟部位，穴感強且威力大。

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