高雄人超有愛！見母子苦命行乞「都給1千」　社會局揭真相打臉

▲高雄阿嬤揹苦命故事招牌在夜市行乞，熱心高雄人給錢不手軟。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一對母子常在鳳山地區行乞，60多歲的王母還自製招牌，寫著「我是一個苦命的人」，稱自己是聽障、婆婆住院急需用錢，不過有攤販指控這位阿嬤是詐騙集團，「一天的營業額比我們還好賺，發現客人都給1000」，還會罵人「靠邀」。對此，社會局表示，王母沒有聽障，也沒有婆婆要照顧，一家人每月共領1萬8000多元社會補助，不會沒錢吃飯。

有網友在臉書社團「鳳山人在地大小事」po文表示，這位詐騙集團的阿嬤，別再到處被騙人了，一天的營業額都比我們擺攤的還要好賺，只要客人投錢給他他立馬放進他的袋子中，幾度發現客人都給1000的，鳳山人都好有愛，精神狀況可是都很好的，被他凹了兩雙手套一直不給錢，還罵我靠腰。」

影片中可見一名身穿粉色上衣的女子坐在輪椅上，胸前還放著一塊招牌，寫著「我是一個苦命的人」，稱婆婆生病住院需要被照顧，她和婆婆兩三天都沒吃飯，更透露自己是聽障人士，希望好心人幫幫她，她需要負擔婆婆的醫療費用。

▲阿嬤在鬧區行乞，不少熱心高雄人都上前給鈔票。（圖／記者許宥孺翻攝）

貼文一出也引起網友熱議，有人說「青年夜市遇到好幾次，上次買喇薩麵說沒錢，老闆讓他欠，結果拿完去前面買烤肉就又有錢付了」、「她那樣子演的比較慘所以有能力的人給的會比較多」、「家人在那邊擺攤也被這個阿嬤騙，買了東西說下次給錢，結果下次遇到的時候還被大聲嚷嚷說誰跟你買東西了，受騙金額也是1000多元」。還有熱心的網友說：「我給過…」，底下則有人回覆「他一天賺的比你多」。

不過也有民眾認為阿嬤不是詐騙，「說真的，我寧願被騙100也不願錯失一個幫助別人的機會」、「對得起自己的良心就好了、追究太多想太多自己影響自己的情緒」、「能幫就幫~要幫就別計較太多!!如果花100能幫到需要幫助的人是功德!!如果花100被騙那也是騙人的人在製造自己的業障!!」

▲阿嬤把鈔票放進口袋。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，社會局指出，王家是低收入戶4類，住小港區租屋居住，母子2人均領有低收身障補助，多所慈善單位均曾提供補助款與物資持續濟助。身障個管社工訪視，希望協助兒子就業與提供協助以改善現況，並安排就服員3次訪談，王家均無就業及改變意願。至於看板所述，母親聽障尚須至醫院看護婆婆與沒吃飯等情節，經家訪都沒有此情況。

社會局表示，本案評估王家母子是自願乞討，沒有集團控制或被脅迫，王家生活亦無特殊特殊危難情況，沒有人身安全危機，目前無就業及改變現況意願，社會局社工將持續溝通關懷提供適當服務。

▲熱心民眾塞鈔票給阿嬤。（圖／記者許宥孺翻攝）