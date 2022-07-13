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旗津街道驚見「晴天水樂園」　網酸好消暑...達人曝真相：日常

▲高雄市旗津區發生晴天積水的情況，被拍照後po到臉書社團討論 。（圖／翻攝臉書社團《Care 高雄》）

▲高雄市旗津區發生晴天積水的情況，被拍照後po到臉書社團討論 。（圖／翻攝臉書社團《Care 高雄》）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書社團《Care 高雄》po出一張在大晴天的情況下，道路卻積水的照片，積水明顯淹蓋過水溝，同時畫面當中還有一名阿伯涉水騎車經過，而同時說明為「旗津大晴天也能玩水」，網友看到之後，笑酸「高雄水樂園」，不過記者追查真相，答案是「潮汐」造成。

臉書社團《Care高雄》在12日下午1點多左右po出了一張在大晴天的情況下，道路積水的照片，同時說明是在高雄市的旗津，而仔細看看這張照片，積水範圍淹蓋排水溝蓋之外，甚至馬路的三分之二都是水，有一名阿伯還涉水騎車經過，網友看到這張照片之後，有人留言「高雄水樂園」、「感覺好消暑」，「天氣太熱給一點水降溫才暖」、也有人疑惑是「何時變成了水上之都」。

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▲旗津區在2020年時發生的海水倒灌情況 。（圖／民眾提供）

▲旗津區在2020年時發生的海水倒灌情況 。（圖／民眾提供）

不過記者求證這張照片的真相，地點的確在旗津，發生時間是在今（13）日上午７點多，是「海水倒灌」，簡單來說就是「潮汐」造成，所以照片底下的網友也有人給出正解「這應該是今天早上漲潮，海水灌入水溝流到馬路的照片，旗津本來就有地方比較低窪，除非整塊區域抬高，才能永久擺脫漲大潮淹水的窘境」，其實這樣的情況在2年前也曾經發生過，造成旗津渡船頭滿滿的水，當時還因此上過新聞，也難怪照片中的阿伯騎車涉水而過，感覺是如此的「老神在在」。

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高雄鼓山旗津海水倒灌積水潮汐

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