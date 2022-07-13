疫情關在家「改造3把槍」慘了　高雄男吐心酸：上網買槍遭騙3千

記者許權毅／台中報導

高雄一名52歲李男10多年前在網上購買2手槍、1長槍之模擬槍，近期因為疫情關在家太無聊，又想拿出來把玩，還進一步改造成具有殺傷力的槍枝，被刑事局中部打擊犯罪中心盯上，還在李男家中查獲9發子彈。李男向警方供稱，原本想在網路上買槍，結果被詐騙3000元，索性自己改造。

▲高雄一名52歲男子私自改造3把土製槍枝，刑事局中打在其家中搜出槍枝與改造用具。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



本身在工廠從業的李男具有車床加工等技術，卻把一身工夫拿來改造槍枝。李男10多年前購入3把模擬槍，近日又想在網上買槍，反而成為詐騙集團眼中肥羊，遭詐3000元。李男轉而把3把模擬槍改造成有殺傷力的槍枝，且槍枝相當精巧。

▲52歲李男自稱是疫情期間在家隔離，索性將藏了10多年槍枝拿出來把玩。



刑事局中打第六大隊獲報後與高市刑事大隊組成專案小組，6日持搜索票在李男家中搜出2把改造手槍、1把土造長槍、9發子彈以及電鑽、膛線刀等證物。警方表示，李男將模擬槍主體裝上零件改造，槍管貫通後，已可以擊出造成殺傷力，李男自以為沒帶出門不會被發現，仍遭警方查獲依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

▲警方表示李男改造的槍枝相當精細，已足以造成殺傷力。



刑事局表示，近日發生日本首相安倍晉三遭改造槍枝槍擊事件，鑑於改造槍枝對於社會治安、民眾生命安全有極大危險，強力規劃執行肅槍勤務。