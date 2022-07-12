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議員控台積電預定地「疑釀二次污染」　高市府駁斥：錯誤訊息

▲▼台積電預定地，中油解列土地疑地下水釀二次污染。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲議員爆，中油五輕整治第三區土地4月解列，原定6月交地給台積電，疑因該地地下水湧出造成長期積水、二次污染。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳麗娜、李眉蓁今（12）日召開記者會指出，中油五輕整治第三區土地4月解列，原定6月交地給台積電，疑因該地地下水湧出造成長期積水、二次污染，致台積電至今仍未和市府完成租用合約、點交土地，讓民眾擔心設廠是否會有變數。對此，高雄市政府經發局嚴正駁斥楠梓產業園區水汙疑慮，強調將如期如質推動園區工程與建廠作業。

陳麗娜指出，中油解列土地未依原計劃於6月交給台積電，熱心民眾追蹤發現該區解列後地面沒有一天乾過，3個月以來始終有大片窪地積水。她公佈4月16日、6月4日、6月15日、7月1日等4張照片，這些時間都沒有下雨，但積水嚴重，面積也越來越大，而另外一張7月3日是在大雨後拍攝，和1日照片沒有明顯差異，顯然積水和下雨無關。

▲▼台積電預定地，中油解列土地疑地下水釀二次污染。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲▼中油解列土地未依原計劃於6月交給台積電，熱心民眾追蹤發現該區解列後地面沒有一天乾過，3個月以來始終有大片窪地積水。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲▼台積電預定地，中油解列土地疑地下水釀二次污染。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

陳麗娜說，高雄太陽很大，一般雨後積水很快被曬乾，但第三區長期積水，旁邊其他土地都是乾的，因此窪地積水極可能是從地下冒上來的。若真是如此，這些湧出來的地下水裡面會沒有污染物嗎？難道不會造成二次污染嗎？市府緊緊緊花天價整治出這樣令人難以安心的土地，台積電能放心和市府簽約、接收土地嗎？

據知情人士的說法，台積電曾就這些土地進行驗證，多次發現不符合標準，市府只好叫廠商挖除再處理。解列土地本應方正平整，照片上看到的卻是坑坑洞洞、處處積水，這是不是一再重挖的結果？如果真的是如此，那4月的解列不就是「玩假的？」、「欺騙社會大眾？」

▲▼台積電預定地，中油解列土地疑地下水釀二次污染。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲▼中油解列土地未依原計劃於6月交給台積電，熱心民眾追蹤發現該區解列後地面沒有一天乾過，3個月以來始終有大片窪地積水。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

▲▼台積電預定地，中油解列土地疑地下水釀二次污染。（圖／高雄市議員陳麗娜提供）

李眉蓁則表示，市府「代處理」中油污染場址後一直是「黑箱整治」，工地不給看、驗證不給第三方做、環評裁判兼球員，更拒絕民間監督，連LED污染電子看板至今都沒有設置。現在被爆解列土地長期積水，是否必須公開透明的交代「整治結果被台積電打槍幾次？」、「有沒有叫廠商挖除再處理？」、「解列土地有沒有二次污染？」等問題。同時應該要請公正第三方出來，對解列地區的積水進行採樣檢測，只有透明公正的程序才能解除各界疑惑。

李眉蓁直言，市府為安撫民眾，昨天透過媒體「代宣布」台積電將會在8月動工，但據私下向台積電方面了解，他們還在和市府討論合約，根本不知道報上8月動工的消息從哪裡來。她質疑難道市府為了選前造勢，又要強勢的「代動工」嗎？希望市府公開說明為何未能和台積電完成土地簽約？什麼時候才能完成土地點交工作？如果土地不能符合台積電設廠要求，必須設法徹底改善，一定要把影響高雄未來的重大投資留下來。

對於楠梓產業園區水污疑慮，高雄市經發局長廖泰翔嚴正駁斥，強調不應以民眾之名散播錯誤訊息，園區絕對不會有2次污染問題，園區作業與台積電公司充分合作建廠進度均如期如質持續進行。台積電公司也多次表明，高雄廠2022年動工，2024年量產的時程不變。

園區土壤及地下水整治作業，市府環保局依土污法程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，並於今年3月28日、5月31日公告解除列管。該區土污、地下水都經過專業與嚴格的檢測，資料均完整公開在網站上，沒有污染問題。

經發局說明，園區四周設有鋼板樁阻隔，不會有2次污染問題，在接續的開發及營運階段，市府會依循環評承諾與作業辦法持續辦理土壤及地下水監測作業，以完整動態掌握土壤及地下水狀況，落實相關環境保護作業。

配合行政院打造南部半導體「S」廊帶政策，高雄煉油廠將轉型為半導體材料研發與製造核心專區，市府已於6月同意園區建廠土地予台積電公司申請使用，園區公設工程以及台積電建廠相關進度均如期如質持續推動。
 

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關鍵字：

台積電中油經發局陳麗娜李眉蓁

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