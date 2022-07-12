明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

▲氣象專家吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬，周四擾動在菲律賓東北方有60%的發展機率，周五進入巴士海峽已降低為50%，周六則已消散。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員張承傳表示，周三、周四南方雲系北移，花蓮、台東和恆春半島有些局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨較擴大。至於菲律賓東方的熱動擾動是否有機會變成颱風，他分析，發展機率較低，看來會往台灣東部海面北上，北上過程中的強度和結構會慢慢減弱。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（12日）依舊太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，高溫來到33-35度，其中大台北及南部、東半部近山區或河谷容易出現局部36度以上，尤其花蓮縣縱谷有機會出現38度；清晨中部沿海有零星降雨，白天以午後雷陣雨為主，主要落在嘉義、南投和各地山區及近山區平地。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周三、周四南方雲系北移，花蓮、台東和恆春半島有些局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後雷陣雨較擴大，包括西半部和其他山區；周五到下周一吹偏西南風，南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中部、東北部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於菲律賓東方的熱動擾動是否有機會變成颱風，張承傳分析，它發展機率較低，預估周三來到呂宋島北部海面，看來會往台灣東部海面北上，北上過程中的強度和結構會慢慢減弱。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，周四熱帶擾動在菲律賓東北方有60%的發展機率，周五進入巴士海峽已降低為50%，周六則已消散，顯示熱帶擾動愈接近台灣，發展條件愈不利，故僅使台灣附近水氣略增，並無威脅。