1關鍵系統太強了！颱風得再等等　明起「雨區擴大」週末熱爆

▲高壓太強，熱帶系統難以發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

明日南方雲系北移，各地水氣增加，花東地區、恆春半島整天有雨，中午過後各地山區、西半部近山區都會有雷陣雨。週五到下週一天氣將會特別炎熱。因太平洋高壓強大，熱帶低壓或颱風等系統暫時難以生成。

氣象局簡任技正伍婉華表示，週三、四太平洋高壓勢力減弱，南方雲系北移，影響南台灣天氣狀況，花東地區、恆春半島整天有局部短暫陣雨，清晨中部以北沿海有零星短暫降雨，其他各地早上可見陽光，午後山區、西半部近山區會有雷陣雨。

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而週四局部短暫陣雨區域以東南部、恆春半島為主，中午過後各地山區、中部以北近山區有雨，且週三、四午後都容易出現局部大雨。

▲明起水氣增加，南台灣降雨機率較高。（圖／記者林敬旻攝）

週五到下週一高壓勢力增強，風場轉為西南風，中南部位處迎風面，整天有局部短暫降雨，其他各地可見陽光，午後山區、東北部平地有雷陣雨。另週五到下週一溫度尤其炎熱，北部、東半部特別高溫，大台北37度，台東有焚風也會較為高溫。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，因太平洋高壓勢力強，導致熱帶系統難以發展，目前熱帶擾動90W位於菲律賓東方海面，因為台灣附近受高壓控制，水氣少、相當乾燥，不適合低壓生存，因此90W往呂宋島靠近同時也會逐漸消散。

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，高壓太強大了，颱風們還要再等等，未來幾日高壓會稍微減弱一些，加上低壓稍微靠近，午後雷陣雨會增加一些。