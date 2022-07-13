今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

▲葉致均指出，位於菲律賓的低氣壓未來偏西前進會慢慢減弱。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（13日）雨區擴大！中央氣象局預報員葉致均表示，目前位於菲律賓的低氣壓發展條件不是很好，成颱機會不大。氣象專家吳德榮提醒，今、周四熱帶擾動外圍水氣接近，大氣趨不穩定；周五至下周二各地午後有局部雷陣雨，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率。

葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周四南方水氣北移，今吹東南風為主，東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部和其他山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生機率，而清晨至上午中部以北沿海地區也有零星降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



葉致均說，周四轉吹偏南風到西南風，南部、東南部有局部短暫陣雨，午後中部以北和其他山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢機率；周五到下周二以西南風為主，中南部整天有斷斷續續短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後東北部和其他山區有局部短暫雷陣雨，且東南部有焚風發生機率，大台北可能出現37度極端高溫。

葉致均表示，目前位於菲律賓的低氣壓發展條件不是很好，成颱機會不大，應該就是以一般低壓強度機率較大，未來偏西前進會慢慢減弱。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四熱帶擾動外圍水氣接近，大氣趨不穩定，中南部地區及北部近山區午後有局部雷陣雨，台東、恆春半島轉有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮分析，周五至下周二低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨，大氣不穩定，各地午後有局部雷陣雨，有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，應注意氣象局即時訊息。