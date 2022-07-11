第5號颱風「桑達」生成機率曝！明起天氣3階段變化雨區出爐

▲海上有熱帶系統發展中，目前看來成颱機率低。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

未來一週天氣有三階段變化，明日午後嘉義、南投及各地山區有雨；週三、四南方雲系北移，東部、東南部整天有雨，午後西半部、各地山區有雨；週五到下週一南部整天有雨，午後中部、東北部、各地山區有雨。另目前海上正有熱帶系統發展中，若要增強為今年第五號颱風「桑達」，也得等到週三以後才有機會。

氣象局預報員趙竑表示，明日仍受到太平洋高壓影響，各地都是晴到多雲且高溫炎熱，降雨集中在中午過後，嘉義、南投、各地山區會有局部短暫雷陣雨，清晨受到海陸風影響，中部以北沿海有零星短暫陣雨。

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▲明日降雨集中在中午過後的山區。（圖／氣象局）

週三、四南方雲系北移，大環境吹東風，東部、東南部、恆春半島整天不定時短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨。

週五到下週一環境轉為西南風，南部整天不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中部、東北部、各地山區有雨。

溫度方面，未來一週仍高溫炎熱，週五到下週一受西南風影響，北部、東半部溫度較高，大台北有37度以上高溫，另週五、六東南部有焚風。

此外，台灣南方海面上有一熱帶系統正在發展中，雖然條件不錯，但整體發展狀況不好，可能會增強為熱帶性低氣壓，但週三前成颱機率低，仍須觀察一兩天，目前看來成颱機率偏低，預計該系統將往巴士海峽移動，往台灣移動機率低。