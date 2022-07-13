獨／侯友宜競選辦公室全代會後成立　選前2週正式請假





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者羅婉庭／台北報導

年底地方大選將於11月26日舉行，各黨派參選人紛紛就位。國民黨規劃於8月28日在桃園舉行全國黨代表大會，在此之前，新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕將成為提名作業的壓軸，時間會落在8月中旬。據知情人士指出，侯友宜將於選前2週開始請假，競選辦公室則於全代會後成立。

據知情人士指出，侯友宜的競選團隊目前積極組成中，規模相較於2018年小，並以原班人馬為主，由律師背景的副市長謝政達擔任統籌角色、副秘書長張其強協助議題攻防。競辦將在全代會後成立，而侯請假時間為選前最後2至3週，以最大母雞之姿前往各縣市站台，做最後衝刺，穩固藍營軍心。

選戰策略部分，該人士說，侯陣營將以防守為主，內部認為堅守市政與疫情為最高原則，不會冒進出擊，但也做好面對民進黨上下圍攻的準備，這場選戰是以蟬聯多屆五星市長榜首的侯友宜，對上話題性十足的內閣級參選人林佳龍，新北年底選戰將具有高度可看性。

該人士分析，林佳龍形象良好，行政經驗豐富，雖在交通部長任內因太魯閣號事故，但他的處理方式外界普遍給予肯定，他最大痛點在於完全不熟悉新北市，綠營在新北蘇系說了算，恐怕會一路都被牽著鼻子走；侯友宜則在新北市耕耘12年，執政成績獲過半市民認可，也因市政交流上不分藍綠、政治議題上不走偏鋒，與國民黨「保持社交距離」，雖流失不少深藍族群支持，但林佳龍也難以吸收這些選票，反倒侯友宜抓住不少中間及淺藍選民，這是林佳龍必須注意的。

此外，黨內人士指出，新北市議會黨團過往在選戰中，發揮空間較小，今年選舉則強化戰力，近日已經打出幾波漂亮的議題戰，接下來會與市府持續緊密合作；黨部則著力於組織及宣傳，並安排侯友宜於週日（17日）與市議員參選人拍攝定裝照。

至於北部整體戰略，國民黨主席朱立倫昨日於基隆推薦市長提名人謝國樑，回顧自己過去在桃園、新北執政16年經驗，了解市政連動發展的重要性，因此應搭起整個北台灣的建設願景，四縣市一起成長。

朱立倫也盤點四縣市參選人，強調謝國樑是基隆在地具戰鬥力，對地方具有深厚情感；侯友宜則擁有市民高信任度，市政成績大家有目共睹；台北市則有年輕世代、形象良好的蔣萬安，也深耕台北市；桃園則推出具豐富行政經驗、熟悉科技產業發展的前行政院長張善政，可知藍營北北基桃年底選戰連線態勢底定。