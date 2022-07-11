館長轟陳時中影響經濟！律師曝「元兇」打臉：不然要像上海封城？

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館長轟陳時中影響經濟！律師林智群曝「元兇」打臉：不然要像上海封城？

▲民進黨10日選對會拍板通過，徵召衛福部長陳時中參戰台北市長。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨10日選對會拍板通過，徵召衛福部長陳時中參戰台北市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮官、衛福部長陳時中10日宣布，接受民進黨選舉對策委員會徵召，將代表民進黨競選台北市長，引發「館長」陳之漢不滿，並在10日晚間的直播上再次強調，「我覺得他（防疫）做得很爛，我不喜歡他」。對此，律師林智群認為，「影響經濟的，是病毒，不是陳時中。」

林智群11日晚間在臉書發文表示，新冠肺炎本來就對全世界經濟造成嚴重影響，差別只有影響程度不同而已，而台灣在過去2年沒什麼疫情的情況下，已經盡可能維持經濟穩定發展，今年多數民眾又都有接種3劑疫苗，共存已經是維持經濟最好的方式了，反問「不然要升三級，或像上海那樣封城嗎？」

文章曝光後，許多網友紛紛留言「你家小孩考試沒100分，要不要阿中出來說一下」、「被酒駕撞斷腿，醫師截肢以保全傷者姓命，結果傷者不找酒駕討公道，反而告醫師切斷牠的腿」、「就是為了讓健身房能繼續經營，才要與病毒共存，不然直接升三級，看看是成吉先倒還是建工？世界？」

▲▼陳時中參選北市長　館長：大家不要忘了他影響到我們的經濟。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長表示，這次防疫後半段，陳時中做得非常差。（圖／翻攝自館長直播）

據了解，「館長」陳之漢10日晚間在直播中談到台北市選戰，他認為如今選戰出現藍綠白「三腳督」的局面，這種情況下陳時中很有可能當選，但他就是無法喜歡陳時中，「我個人覺得，這次防疫後半段，他做得非常差，做得很爛，我不喜歡他」、「現在出來要選舉，我也是冷冷的」、「我是很直觀的，陳時中影響到我們的經濟，請大家不要忘了」。

館長認為，陳時中在防疫上做得不好，讓許多在台灣做生意、工作的人損失了非常多錢，對許多企業傷害蠻大的，特別是今年開始實在是太慘了，慘慘慘慘慘，至於人民現在心裡的想法，我覺得只要是有在外面上班、工作的人，沒有一個人會爽（陳時中）」。

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