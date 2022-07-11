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社會 社會焦點 保障人權

要讓精靈系女神當主角詐60萬　神鬼製作人被打到滿頭包挨告詐欺

▲黎晏孜享受偽出國的氛圍。（圖／經紀人提供）

▲黎晏孜指控製作人余志賢沒房子卻稱已抵押，向她借錢60萬元周轉拍戲。（圖／資料照）

記者劉昌松／讀者提供

有「精靈系女神」封號的藝人黎晏孜，前年誤信男子余志賢要籌拍偶像劇《微笑HOUSE》，且已經拿房子去抵押但缺現金周轉，黎大方借款60萬元沒多久，赫然發現余根本沒有房子，不可能拿去抵押借錢，黎女找朋友幫忙喬債，另外提告詐欺，結果余男不但被黎女的友人圍毆打到頭臉都是傷，11日再被台北地檢署依詐欺罪嫌起訴。

據了解，獨角獸國際影音製作有限公司負責人余志賢，原本在多部戲劇擔任幕後工作人員，2020年12月間，他以正在籌拍偶像劇為由，向曾拍過電影《頭等艙的情人》的黎晏孜(本名李昀璐)表示，劇本已經拿去向文化部申請補助，還說如果順利的話，可以安排黎女擔任女主角，但是他已拿房子、車押去貸款，還需要資金周轉。

黎晏孜因此以現金40萬元、轉帳20萬元，總計借款60萬元給余嫌，到了2021年初，黎才發現，余男名下根本沒有房子，不可能有房貸，黎覺得受騙，約余在1月29日到台北市松江路的一間餐廳商討債務問題，結果談判破裂，黎女帶著助理離開，和黎女一起去餐廳的楊姓等4名男子則留在餐廳，徒手圍毆余志賢，導致余的頭、臉與雙手等多處擦挫傷。

余男事後控告黎晏孜涉嫌教唆傷害，但檢察官調查認為，雖然黎女找人協助談判債務，但無證據顯示她有指示打人，至於動手的楊男等4人則被依傷害起訴後，一審各被判拘役30天、得易科罰金，現正上訴二審中。

黎晏孜挨告教唆傷害獲不起訴後，接著控告余志賢涉嫌詐欺，余卻傳拘不到，遭檢察官發布通緝被逮。檢察官調查，余志賢的確有向文化部申請補助拍攝偶像劇《微笑HOUSE》，只是沒有通過審核，卻明知自己沒房子還佯稱有抵押問題，向人借錢60萬元得手，因此依詐欺取財罪提起公訴。

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