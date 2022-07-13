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全球確診14天暴增30%！　譚德塞：疫情大流行離結束還很遠

▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲，因應Omicron，應該取消聖誕假期的慶祝計畫。（圖／路透） 

▲WHO秘書長譚德塞指出，各國的鬆懈讓WHO抗疫和了解病毒難度提高。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

Omicron亞型變異株在世界多國成為主流變異株，使得確診數字再次飆升，世界衛生組織（WHO）12日警告，由於許多國家已經減少篩檢和病毒序列的紀錄，使得追蹤新變異株的難度提高許多。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達擔憂，「疫情大流行離結束還很遠」。

綜合外電報導，譚德塞表示在最近一次的疫情會議中，WHO的科學家與專家擔心，各國減少對COVID-19的追蹤監測，將會對後續了解Omicron亞型變異株造成何種影響大幅提高難度。他說許多成員國並沒有有效管控，不論是針對病毒的傳播、引起的疾病特性、診斷和治療法，以及抗疫苗程度，管控效率都不比先前。

Omicron亞型變異株被專家認為是有史以來傳播最快的COVID-19病毒，雖然沒有明顯造成中重症人數增加，但躲避免疫功能的能力更強。由於各國防疫措施取消加上新變異株的快速傳播，各國過去2周通報給WHO的確診數字暴增30%。

WHO技術負責人克霍維（Maria Van Kerkhove）表示，由於各國提供的病毒基因序列數量減少，重挫了組織對新變異株的了解能力，與此同時，大量而快速的傳播讓病毒有機會在這波肆虐中近一步進化，甚至能閃過人體因疫苗和先前感染形成的抗體。

譚德塞表示，COVID-19疫情大流行遠遠還未結束，病毒再次肆虐，「我們必須反擊」。由於病毒在歐美幾乎不受限地四處傳播，住院人數和罹患「長新冠」（long covid）的人數也在不斷增加。

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