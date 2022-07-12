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台南確診+2592名　市民接送返台入境親友務必遵守防疫措施

▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠公布12日新增2592名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月11日，台南市累計確診個案人數共281872名，全年齡累計確診百分比為15.22％；已解除隔離266202名、尚在隔離中15670名，市民朋友接送返台入境親友務必遵守防疫措施。

▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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副市長趙卿惠表示，面對疫情仍須非常小心，日前國內有檢驗出4例BA.5本土個案，大部分為接送入境親友時所感染，因此大家須持續做好相關防疫措施，並請65歲以上長者，於7/31前踴躍施打疫苗，可領取500元禮券(或禮品)及2劑快篩，8/31前接種疫苗還能參加抽獎，呼籲長者及青少年、兒童把疫苗劑次打滿打好，以提升保護力。

▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖提醒市民，COVID-19確診康復後照護要留意長新冠症狀，長新冠可能是因為病毒還在持續影響器官，導致新陳代謝受損，或是造成大腦萎縮、腦霧，如果在確診康復後3個月內，仍有急性感染後徵候群，可以就近至部立台南醫院、部立胸腔病院、高雄榮總台南分院、柳營奇美醫院、永康奇美醫院、台南市立醫院、或營新醫院就診。

▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中央流行疫情指揮中心11日表示，目前國內已累計檢出4名BA.5本土個案，研判可能都是在接送入境親友時感染；提醒市民朋友接送入境親友時，務必落實下列相關防疫措施，以保護自己和家人：一、接送者應完成接種至少2劑疫苗（建議打滿3劑者優先），並穿戴手套、佩戴口罩。二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、碰觸等接觸行為。五、接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。

▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至2022年7月11日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.0％、1.3％、69.0％、3.3％，總接種劑次4,607,973。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.50％、第2劑28.00％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.09％、第2劑83.63％、追加劑59.52％。

▲台南市副市長趙卿惠代市長黃偉哲率衛生局長許以霖，向市民說明目前疫情狀況、疫苗接種情形、長新冠門診設置及接送入境親友防疫措施宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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