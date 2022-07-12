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老父花8880買20元保健品　替詐騙集團求情「他比兒子還關心我」

▲▼老父花8880買20元保健品　替詐騙集團求情「他比兒子還關心我」。（圖／翻攝自微博／人民日報）

▲詐騙集團大量進貨5元人民幣的商品，添加強效的有害成分，再以2000元高價賣出。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江省杭州市近日查獲一起非法銷售保健品的案件，該集團專門鎖定老人下手，先進貨人民幣5元（約新台幣22元）的「保健品」，再以高價2000元（約新台幣8884元）販售。怎料老人得知受騙後，不僅沒有生氣，反而替騙徒求情「他比我兒子還關心我」。

根據《錢江晚報》報導，錢塘區公安分局偵破一起向老年人非法銷售保健品的案件，這群嫌犯為了讓保健品吃下去有立即可見的療效，添加了對人體有害的成分，讓不少老人深陷其中。

初步調查，該集團非法獲利近400萬元（約新台幣1776萬元），受害者遍布全國，其中80歲以上老人佔了絕大多數。不過，80多歲陳姓老伯面對民警詢問，仍替嫌犯求情「他比我兒子還關心我，我已經把他當作『乾兒子』...」

殘酷的是，在這名嫌犯的手機通訊簿裡，一直把陳姓老伯備註為「僕人」，還配有編號，經常假意噓寒問暖、連哄帶騙，向老年人高價推銷所謂的「名貴滋補品」，騙取養老金。

全案依涉嫌妨害藥品管理罪、銷售有毒有害食品罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等被移送起訴，案件正在辦理中。

▼嫌犯把受害人標註為「僕人」，並在後方加上編號。（圖／翻攝自微博／人民網）

▲▼老父花8880買20元保健品　替詐騙集團求情「他比兒子還關心我」。（圖／翻攝自微博／人民日報）

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