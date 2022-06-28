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社會 社會焦點 保障人權

網愛尻槍遭側錄恐嚇　揪出名律師賣1萬5千支門號涉詐欺

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲劉姓律師涉嫌賣1萬5千支手機門號給詐騙集團使用，遭檢察官分案偵辦。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1間電商公司在1年多前，一口氣申辦1萬5千支門號，其中有部分疑遭詐騙集團用來詐騙遊戲點數，光是台北就有70名網友受害，公司登記的90多歲劉姓負責人遭法辦，但劉男辯護人解釋，公司實際負責人是劉男當律師的兒子，先前受託代辦這批門號，每支100元，並在契約註明禁止非法使用，台北地檢署28日處分不起訴劉父，另分案偵辦劉姓律師所涉詐欺罪嫌。

劉姓律師身兼包括街口支付等多家科技公司、數位交易平台的董事、負責人，曾受訪介紹虛擬貨幣交易的安全問題，是少數橫跨法律與數位商務領域的名律師，1間2015年登記設立的香港電商台灣分公司掛名劉的父親，實際負責人是劉姓律師。

本案起因於最近2年，全台各地有不少網友，因為網愛時疑遭側錄打手槍等不雅畫面後，接到電話恐嚇外流而依指示購買遊戲點數轉帳，也有的網友想買春性交易，遭詐騙集團以確認身分、保證金等理由詐騙，光是台北地區就有70名網友受騙，被害金額從幾千元到幾十萬元不等。

▲台股,飆股,詐騙,詐貸,簡訊,網路。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉姓律師解釋，賣門號時有簽約禁止對方非法使用。（示意圖／Pixabay）

檢警獲報後追查，這些網友轉入的帳號，分別是用30支不同門號在蝦皮等賣場登記設立的帳戶，而這些門號都登記在劉姓律師父親名下的香港電商公司，劉父因此被依詐欺罪嫌移送法辦。

劉父的辯護人為此具狀解釋，其實公司實際負責人是劉父的律師兒子，而公司名下的手機門號也不只這70支，因為1、2年前有名大陸商人有業務需求，委託劉姓律師代為申辦了1萬5千支門號，讓大陸商人可以在台灣的網路賣場登記帳號，劉姓律師就簽約以每支100元的代價，賣門號給大陸商人。

雖然劉姓律師強調，有在契約上註明，這些門號不得做為非法用途，但檢察官仍認為有調查釐清的必要，因此分案追查劉姓律師是否涉及詐欺罪嫌，至於劉父則因罪嫌不足等理由，獲得不起訴處分。

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